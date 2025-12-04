El Ministerio de Consumo anunció un Real Decreto que transformará el acceso a comida saludable en hospitales y residencias de mayores. La norma obligará a que “al menos un 80%” de los productos en estas máquinas expendedoras sean alimentos saludables.

El ministro Pablo Bustinduy afirmó que “alimentarse no puede ser un mero trámite”, y sostuvo que el objetivo es que “el derecho a comer bien no sea un privilegio”.

El decreto abarcará centros públicos y privados. También limitará la presencia de ultraprocesados en dispensadores y comedores. Según Consumo, la medida busca convertirse en “un estándar de calidad nutricional para las máquinas ubicadas en otros lugares”.

The Lancet alertó que el consumo de ultraprocesados en España “se triplicó en 20 años”. El ministerio destaca que esta ingesta “asocia su ingesta habitual con un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo dos, enfermedades cardiovasculares y mortalidad prematura”.

Qué alimentos deberán incluir las máquinas expendedoras

El decreto establece que la oferta principal deberá incluir “agua, leche, frutos secos no fritos y bajos en sal, zumos de frutas, fruta, panes y sándwiches integrales o yogures sin azúcares, entre otros” . También obliga a que las bebidas calientes se sirvan “sin azúcar por defecto”, con la posibilidad de agregar solo “una cantidad máxima opcional de cinco gramos”.

España cuenta con más de 390.000 máquinas vending, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa. El Gobierno busca que estos espacios ofrezcan opciones más sanas y que los ultraprocesados pierdan protagonismo visual.

Los productos de formulación industrial compleja “no podrán colocarse en las filas centrales y principalmente visibles”. Esto incluye bollería industrial, bebidas azucaradas, snacks y galletas altas en azúcares o grasas saturadas.

Por qué Consumo considera urgente esta regulación

Bustinduy remarcó que muchos ciudadanos “se encuentran con la práctica imposibilidad” de hallar opciones saludables al acompañar a un familiar en un hospital. Resaltó que estas medidas pueden “parecer pequeñas”, pero resultan de “interés general” por su impacto en la salud pública.

The Lancet publicó una serie de revisiones científicas que alertan de un “cambio de paradigma alimentario”. Los expertos señalan que los ultraprocesados están “erosionando la salud global”, impulsados por un entorno “movido por el afán de lucro empresarial” y no por criterios nutricionales.

Una carta de la OMS advirtió que “el consumo creciente de alimentos ultraprocesados representa una amenaza sistémica para la salud pública, la equidad y la sostenibilidad ambiental”. UNICEF pidió proteger a los menores ante “una de las amenazas más urgentes, pero insuficientemente abordadas”.

Cómo será la aplicación del decreto en hospitales y residencias

El ministerio detalló que la norma también regulará los menús infantiles de cafeterías y aquellos destinados a niños y adolescentes hospitalizados. La medida sigue la línea del Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, aprobado en abril.

Además, se promoverá el acceso gratuito al agua mediante fuentes señalizadas dentro de las instalaciones. El objetivo es facilitar decisiones saludables sin elevar gastos.

Bustinduy confirmó que la siguiente etapa será regular la publicidad de alimentos dirigidos a la infancia. Señaló que “un niño o una niña de media ve once anuncios, solo en televisión, al día” de productos no saludables.

La cartera de Consumo afirma que la regulación responde a reclamos internacionales que exigen “políticas ambiciosas y regulaciones más estrictas”. Los hospitales, residencias y escuelas son señalados como espacios prioritarios para los cambios en el entorno alimentario.