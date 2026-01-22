La crema facial hidratante de Lidl fue premiada por sus increíbles resultados: se consigue por menos de 4 euros. (Fuente: Freepik.es).

La cadena de supermercados Lidl ha sorprendido nuevamente a los consumidores de España con su crema facial hidratante de la marca Cien, reconocida por su alta efectividad y textura de calidad.

Este producto se destaca por ofrecer resultados visibles, combinando hidratación profunda con un cuidado delicado que se adapta a todo tipo de pieles.

El éxito de esta crema radica en su relación calidad-precio, siendo una opción accesible para quienes buscan un cuidado facial eficaz sin gastar de más. Además, ha sido evaluada y premiada por sus resultados, consolidándose como una de las cremas más recomendadas del año.

Crema facial hidratante Cien: ¿cuáles son sus características?

La crema facial hidratante de Lidl no solo proporciona hidratación, sino que también cuida la piel de manera integral. Su fórmula cuenta con ácido hialurónico y ha sido desarrollada para ofrecer una experiencia sensorial agradable, convirtiéndola en una opción ideal para el uso diario.

A continuación, se destacan sus principales características :

Hidratación profunda y duradera

Textura ligera y agradable

Fragancia suave y delicada

Formato de 50 ml

Esta crema facial hidratante de Lidl fue premiada por sus increíbles resultados. (Fuente: Lidl).

Certificado de calidad: Victoria de la Belleza 2025

El galardón Victoria de la Belleza es uno de los sellos más reconocidos en el sector de la belleza y cosmética. La crema de Lidl ha sido seleccionada por sus resultados visibles, textura y satisfacción general de quienes la probaron.

Es el único sello de calidad en el sector de la belleza, cosmética y cuidado personal, basado exclusivamente en la valoración de las cualidades intrínsecas de los productos a través de pruebas a ciegas con un jurado de 60 consumidores.

Fue creado en Francia por Monadia - Centro de Calidad de Consumidores - y lleva más de 20 años centrándose en dar voz a los consumidores. Los premios victoria de la belleza están presentes en Francia y en España y Portugal, están representados por Global Quality Iberia.

Esta crema facial hidratante de Lidl fue premiada por sus increíbles resultados. (Fuente: Archivo). Olga Demina

Crema facial hidratante Cien: ¿cómo conseguirla?

La crema facial hidratante de Lidl se encuentra disponible por 3,99 euros, ofreciendo una opción accesible para quienes buscan un cuidado facial de calidad.

La promoción solo se puede adquirir en tiendas físicas de Lidl. Se recomienda acercarse a la sucursal más cercana, ya que la disponibilidad puede variar según la localidad y la demanda de los clientes.