El Ejército del Aire y del Espacio ha recibido el primer A400M protegido frente a misiles infrarrojos, una incorporación que marca un antes y un después en la protección de sus aeronaves. La integración del nuevo sistema refuerza la capacidad operativa y defensiva en escenarios de riesgo. Este A400M protegido frente a misiles infrarrojos incorpora por primera vez un sistema de protección electrónica diseñado específicamente para hacer frente a amenazas guiadas por infrarrojos. La entrega supone un salto cualitativo en materia de defensa aérea. El avance tecnológico consolida la apuesta por soluciones nacionales y posiciona al A400M protegido frente a misiles infrarrojos como una pieza clave en la estrategia militar española. El Ejército del Aire y del Espacio ha recibido este jueves el primer avión A400M en el que se ha integrado por primera vez un sistema de protección electrónica, diseñado específicamente para proteger la aeronave contra misiles guiados por infrarrojos. Se trata de un sistema antimisiles, desarrollado por Indra y denominado InShield, informa la empresa Airbus Defence and Space. Este sistema convierte al A400M protegido frente a misiles infrarrojos en una aeronave con mayor capacidad de supervivencia en entornos hostiles. La certificación por parte del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y la integración en este avión ha tenido lugar en menos de dos años, coincidiendo con un periodo de mantenimiento programado. Este proceso refuerza la fiabilidad del A400M protegido frente a misiles infrarrojos. Tras la entrega por parte de Airbus, el Ejército del Aire y del Espacio llevará a cabo una evaluación operativa del sistema en los próximos meses para ver el desempeño de esta solución y estudiar su posible integración en el resto de la flota. Este análisis permitirá determinar si el A400M protegido frente a misiles infrarrojos se convierte en el nuevo estándar de protección para los aviones de transporte militar españoles. La decisión será clave para la modernización completa de la flota. En la actualidad, España cuenta con 14 Airbus A400M que opera el Ala 31 desde la base aérea de Zaragoza. La incorporación progresiva del sistema podría ampliar el alcance del A400M protegido frente a misiles infrarrojos dentro del Ejército del Aire. Se trata de un sistema íntegramente nacional, un hito tecnológico de gran importancia para la soberanía y autonomía estratégica del país. La incorporación del A400M protegido frente a misiles infrarrojos refuerza la industria de defensa española. El A400M es capaz de operar como avión estratégico y táctico, desplegando tropas, paracaidistas, vehículos y material sobre el terreno de operaciones, así como reabasteciendo a cazas y helicópteros. Con esta mejora, el A400M protegido frente a misiles infrarrojos amplía su versatilidad en misiones complejas. La llegada del A400M protegido frente a misiles infrarrojos no solo incrementa la seguridad de las operaciones, sino que consolida un avance tecnológico que impacta directamente en la capacidad defensiva y en la proyección internacional de España.