Merz confirma conversaciones con Macron sobre la disuasión nuclear europea y sitúa el debate en el centro de la seguridad continental. El canciller alemán abordó el tema durante su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich. “He mantenido con el presidente francés, Emmanuel Macron, las primeras conversaciones sobre la disuasión nuclear europea”, señaló durante su intervención oficial. La declaración confirma contactos iniciales entre Berlín y París sobre uno de los asuntos más sensibles en materia de defensa. Friedrich Merz confirma conversaciones con Macron sobre la disuasión nuclear europea, pero quiso dejar claro que Alemania mantiene sus límites legales. El canciller subrayó que el país actúa “dentro de nuestra participación nuclear en la OTAN”. Además, aseguró que “no permitiremos que en Europa surjan zonas con niveles de seguridad diferentes”. Con esta frase, remarcó la necesidad de evitar brechas de protección dentro del continente. El jefe del Gobierno recordó que Alemania no puede desarrollar armas nucleares propias. Está sujeta al Tratado Dos más Cuatro de 1990 y al Tratado de No Proliferación Nuclear, firmados en el proceso de reunificación y en el marco internacional. Merz en paralelo a mantenido comunicaciones “con otros socios europeos”. Ya había adelantado que analizaba esta cuestión de cara a una eventual independencia estratégica de Europa frente a Estados Unidos. Durante su discurso recordó que “en el artículo 42 del Tratado de la Unión Europea nos obligamos, en caso de un ataque armado en Europa, a apoyarnos”. El mensaje apunta a reforzar la cooperación interna. Según explicó, los europeos deben organizarse “no como sustitutos de la OTAN, sino como un sino como un pilar sólido y autónomo dentro de la Alianza”. También añadió: “Creemos que esto está estrictamente integrado en nuestra participación nuclear dentro de la OTAN”. Europa presenta una fuerte fragmentación en su industria militar. Se estima que el continente tiene seis veces más tipos de sistemas de defensa que Estados Unidos. Mientras la industria estadounidense produce unos 30 modelos distintos, el Viejo Continente alcanza los 178. Esta diferencia refleja uno de los desafíos estructurales que enfrenta la seguridad europea en el debate sobre la disuasión nuclear europea.