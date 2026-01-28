El Ministerio de Defensa ha dado un nuevo impulso al reclutamiento militar: este año elevó la oferta de empleo con el objetivo de alcanzar 127.500 militares en 2029, en paralelo a la modernización de la selección física (“pasa de doce pruebas a cinco”).

En ese marco, el BOE publicó la convocatoria 2025 para adquirir la condición de reservista voluntario de las Fuerzas Armadas. La resolución dispone literalmente: “Ofertar cuatrocientas (400) plazas” y fija que “El plazo de solicitud de cita previa será de veinte (20) días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación”.

Para quienes nacieron en 2007 o 2008 (ya con 18 años de edad), esta vía ofrece una preparación militar en medio de las crecientes tensiones internacionales.

El Servicio Militar en sentido amplio —voluntario y compatible con estudios o trabajo— mediante periodos cortos de Formación Militar Básica y activaciones puntuales, no es obligatorio ni pretende serlo. En España hay más de 3000 reservistas voluntarios en activo, según datos de EFE.

Requisitos clave, plazos y cómo inscribirse (guía práctica)

Plazas y plazos: La resolución ordena, “Ofertar cuatrocientas (400) plazas” y abre 20 días naturales para pedir cita previa desde el día siguiente a la publicación en el BOE (22/10/2025). La cita se tramita “a través de la página web del Ministerio de Defensa, Sede Electrónica Central, https://sede.defensa.gob.es”.

Edad y requisitos generales: Base 2, se exige “Poseer la nacionalidad española” y “Tener cumplidos o cumplir en el año en curso dieciocho (18) años de edad” y no alcanzar en 2026 “cincuenta y ocho (58) años” (oficial/suboficial) o “cincuenta y cinco (55) años” (tropa y marinería). También “Carecer de antecedentes penales”.

Documentación y contacto: El día de las pruebas hay que llevar DNI/pasaporte, títulos/credenciales y méritos. La web oficial de reclutamiento mantiene las instrucciones y novedades de la convocatoria.

Qué formación harás y cuánto dura el compromiso

La Base 9 detalla el itinerario formativo: “El periodo de Formación Militar Básica… tendrá una duración mínima de un (1) día y máxima de treinta (30) días naturales… Posteriormente se realizará el periodo de Formación Militar Específica, con una duración mínima de un (1) día y máxima de treinta (30) días”.

Tras superar la formación, el compromiso inicial: “será de tres (3) años… requisito previo e indispensable… prestar juramento o promesa ante la Bandera“.

Además, el folleto institucional sintetiza el espíritu del programa: “Recibirás formación básica militar durante 30 días … Firmarás un compromiso inicial de 3 años … Tendrás la posibilidad de elegir las áreas de trabajo y tareas que quieres desempeñar".

Qué dice la ley sobre el reclutamiento en España

España cuenta desde hace más de dos décadas con un Ejército profesional, pero mantiene un marco legal que regula cómo actuar en situaciones extraordinarias que afecten a la seguridad nacional.

La base normativa actual se encuentra en la Ley de la Carrera Militar y en la legislación que regula la figura de los reservistas. Desde la suspensión del servicio militar obligatorio en 2001, el modelo español se apoya en fuerzas profesionales, complementadas por sistemas de reserva diseñados para responder ante emergencias graves.

La ley establece que cualquier ampliación de efectivos debe producirse de forma escalonada, justificada y mediante una declaración formal de la situación excepcional. No existe, por tanto, un mecanismo que active de manera automática un llamamiento generalizado a la población civil y por ende, el servicio militar obligatorio no esta en puerta en España.