En 2026, España dio un paso importante en materia de defensa al confirmar, mediante publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado), el inicio de la formación básica militar voluntaria dirigida a jóvenes nacidos en 2007 y 2008. Esta medida no implica el regreso del antiguo servicio militar obligatorio, que fue suspendido desde 2001, sino que refuerza el modelo de Ejército profesional con un sistema flexible de reservas voluntarias. Los jóvenes de este grupo etario (actualmente con 18-19 años) pueden acceder a una instrucción militar básica en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. El programa busca ampliar la base social de apoyo a las Fuerzas Armadas, promover la incorporación femenina y ofrecer una vía de aprendizaje práctico, valores de disciplina y compromiso con la defensa nacional. Se enmarca en una estrategia de modernización que evita modelos coercitivos y prioriza la voluntariedad. Según la información oficial, esta formación permite a los participantes recibir entrenamiento básico durante periodos variables (de 1 a 30 días en algunos casos de reservistas), con cita previa y un compromiso inicial que puede extenderse varios años. El objetivo es crear un pool de reservistas preparados que refuercen al Ejército profesional —que supera los 100.000 efectivos— sin necesidad de reclutamiento forzoso en tiempos de paz. Es clave aclarar que no hay servicio militar obligatorio vigente en España. En escenarios excepcionales, como una grave crisis de seguridad o guerra (por ejemplo, en contextos de tensiones globales como la escalada en Ucrania, Oriente Medio o hipotéticas derivas hacia una tercera guerra mundial), el marco legal permite movilizar primero a reservistas voluntarios y de especial disponibilidad (exmilitares). Solo en último extremo, con autorización del Congreso y declaración de situación excepcional, se recurriría a reservistas obligatorios, priorizando edades entre 19 y 25 años, con evaluaciones médicas, psicológicas y físicas exhaustivas. La Constitución Española (artículo 30) reconoce el derecho y deber de defender a España, pero incluye garantías como la objeción de conciencia y opciones de servicio no combatiente (protección civil, asistencia sanitaria o ayuda humanitaria). El Gobierno y el Ministerio de Defensa insisten en que no está previsto recuperar la “mili” obligatoria, apostando por un incremento gradual de efectivos profesionales y reservas voluntarias eficientes. A pesar de que en países europeos como Alemania, Dinamarca o Suecia volvió el servicio militar obligatorio, en España ya descartaron esa posibilidad a través de su ministra de Defensa, Margarita Robles. “España tiene unas Fuerzas Armadas profesionales, comprometidas en misiones internacionales y en lucha contra incendios. Lo que nosotros hacemos es apoyar el modelo que tenemos en este momento”, confirmó la funcionaria. Según destacó la agencia de noticia EFE, Robles ya había insistido en la negativa de esta medida: “No va a haber servicio militar, en absoluto, ni creo que se le haya pasado por la cabeza a nadie”.