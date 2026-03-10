En el último tiempo, la Dirección General de Tránsito (DGT) de España introdujo diferentes normas para mejorar la seguridad vial en las rutas de todo el país. Ahora, una nueva medida podría prohibir para siempre los adelantamientos. Si bien no hay una fecha establecida, durante este año, la DGT sacaría un Real Decreto del Gobierno con el que impulsaría la normativa. Además, prepara otra prohibición con respecto al bloqueo del carril izquierdo. En la revista oficial del organismo, Tráfico y Seguridad Vial, se menciona la próxima normativa que prohibirá que un conductor se adelante a otro en las rutas. No obstante, es necesario aclarar que se trata de un nuevo punto para el artículo 31 del Reglamento General de Circulación, con el que se impulsará “una nueva forma de circular en autopistas y autovías, cuando el hielo o la nieve compliquen la circulación”. De esta manera, los autos no podrán adelantar a otro por la izquierda en casos de mal tiempo, aunque no en cualquier situación o de forma general. La idea es prohibir esta maniobra en temporales de frío o nieve. De acuerdo al organismo, la norma obligará a “los vehículos a mantenerse en el carril de la derecha”, por lo que seguirán las restricciones establecidas para los niveles de la nieve. A raíz de esto, buscan que “el carril izquierdo pueda quedar libre para la circulación de vehículos de emergencia y quitanieves”. Ana Blanco, subdirectora adjunta de Circulación de la DGT, justificó esta decisión en diálogo con los medios al contar que “cuando hay mal tiempo en las carreteras es previsible que se bloqueen todos los carriles”. Por tal motivo, ese inconveniente dificulta el trabajo de las máquinas quitanieves para limpiar la vía pública. “Con esta modificación pretendemos facilitar el trabajo de los servicios de mantenimiento de la vía y que las condiciones para circular sigan siendo óptimas a pesar de las malas condiciones meteorológicas”, señaló. En otro punto que se refiere a los adelantamientos y que se incluirá en el Reglamento General de Circulación, hablan acerca de cómo sobrepasar vehículos que estén detenidos con baliza. Anteriormente, solo se pedía precaución extrema y adaptar la velocidad al tráfico, pero ahora ingresan nuevas obligaciones específicas: La Dirección General de Tráfico (DGT) alertó sobre una nueva campaña de phishing mediante correos electrónicos fraudulentos que suplantan su identidad. Estos mensajes falsos informan al receptor de que ha habido “varios intentos de contacto” para abonar una multa pendiente de 100 euros, que supuestamente se ha actualizado a 210 euros y amenaza con incrementarse automáticamente a 500 euros si no se paga en un plazo máximo de 24 horas. Incluyen enlaces o botones para “consultar el expediente” o “proceder al pago”, con el objetivo de robar datos personales, bancarios o instalar malware. Por tal motivo, la DGT y el INCIBE confirman que se trata de un fraude: el organismo nunca notifica multas por correo electrónico ni por SMS, no envía ultimátums ni aumenta importes de forma automática. Las notificaciones oficiales se realizan exclusivamente por correo postal certificado o a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV) si está activada. Para evitar caer en la estafa, no se debe hacer clic en enlaces ni descargar adjuntos de correos sospechosos; las consultas deben hacerse solo en la sede electrónica oficial de la DGT o en la app MiDGT. Se recomienda marcar estos mensajes como spam.