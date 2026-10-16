La idea de mantenerse activo tras jubilarse es una concepción que se ha extendido a lo largo de los años. Imagen ilustrativa.

La idea de mantenerse activo tras jubilarse es una concepción que se ha extendido a lo largo de los años, como una forma de mantenerse ocupado, cuidar el físico y envejecer bien.

Sin embargo, el problema puede aparecer cuando el disfrutar de la jubilación se transforma en algo negativo: demostrar constantemente que todavía se pueden hacer muchas cosas, como si no se estuviera afectado por el paso del tiempo.

En este contexto, Felipe Múgica Pedrejón, jubilado y autor del perfil Felipe 7.0, habitualmente comparte reflexiones sobre esta etapa de la vida en sus redes sociales. En una de ellas, ha expresado que “hay que mantenerse activo, pero una cosa es vivir y otra muy distinta es llenar la agenda para no escuchar el ruido que llevamos dentro”, ha opinado en un video en TikTok.

Tras jubilarse, muchas personas sienten la necesidad de demostrar que tienen la vitalidad suficiente para seguir haciendo muchas actividades. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las dificultades que atraviesan los jubilados después de retirarse

En diálogo con el diario digital, el creador de contenido ha explicado que gran parte de la vida está definida por las obligaciones, el trabajo, los hijos, la hipoteca, los horarios , entre los obstáculos y tareas diarias que hay que solucionar cada día.

“De repente, llega la jubilación y alguien te dice: ahora disfruta, como si disfrutar fuera apretar un botón, como si después de 40 años corriendo uno supiera sentarse tranquilamente en una silla sin sentirse culpable”, ha expresado Felipe Múgica.

A pesar del sentimiento de querer demostrar o sentirse vitales a pesar de la edad, el retirado ha señalado que “la jubilación no debería ser una carrera para demostrar que seguimos siendo útiles”.

En ese sentido, resalta que es importante aprender a vivir sin justificarse cada día, y dejar de preguntarse qué se puede hacer para no aburrirse. De esta forma, considera que es mas honesto preguntarse a uno mismo qué es lo que verdaderamente se quiere o busca.

“Por mucho que llenemos la agenda, siempre llega un momento en que nos quedamos solos con nuestra propia vida, y más vale que, llegado ese momento, no nos encontremos con un desconocido: nosotros mismos”.

Por qué la jubilación puede implicar un cambio en la rutina

El planteo de Felipe Múgica refleja uno de los cambios más frecuentes que tiene lugar con el retiro laboral. La desaparición de una estructura cotidiana marcada por obligaciones como horarios, responsabilidades y relaciones laborales puede tener consecuencias tanto físicas como psicológicas.

Esto se debe a que la jubilación no implica solamente dejar de desempeñar una actividad profesional, sino que modifca las rutinas, los vínculos sociales y la forma en que una persona organiza su tiempo. Esto también obliga a construir nuevas formas de participación en la vida social y en la cotidianidad.

La jubilación modifca las rutinas, los vínculos sociales y la forma en que una persona organiza su tiempo. Magnific

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que el envejecimiento saludable es el proceso de desarrollar y mantener las capacidades físicas y mentales que permiten conservar el bienestar durante la vejez . Sin embargo, también depende de las posibilidades que tenga cada persona para continuar realizando actividades que considera importantes.

De esta forma, mantenerse activo no tiene que implicar necesariamente el ocupar cada hora del día. Actividades como la participación social, el ejercicio, el ocio o el aprendizaje también pueden formar parte de un envejecimiento saludable, en la medida en la que se correspondan con las preferencias y necesidades de cada uno.