Estos 2 pueblitos de España ofrecen hasta 3000 euros por mudarte allí: los requisitos son mínimos. (Fuente: Wikimedia Commons).

La paz, la tranquilidad y la calma que ofrecen los pueblos de España contrastan con el ritmo acelerado y la contaminación acústica de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Aunque el día a día de estas urbes se caracteriza por su vibrante actividad, también presentan inconvenientes como el alto costo de vida, la subida constante del IPC y el tiempo consumido en el transporte público.

Por otro lado, el éxodo rural de mediados del siglo XX ha llevado a la despoblación de muchos pueblos, convirtiéndolos en ciudades fantasma. Frente a esta situación, la llamada " España vaciada " busca implementar planes para revivir estos lugares y repoblar las localidades abandonadas.

Estos 2 pueblitos de España ofrecen hasta 3000 euros por mudarte allí: los requisitos son mínimos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Incentivos para repoblar pueblos que pagan por vivir

Es sorprendente constatar que existen localidades en España donde los ayuntamientos brindan compensaciones monetarias a quienes opten por trasladarse y establecerse en dichas regiones.

Para numerosos jóvenes con la opción de teletrabajar, esta alternativa puede resultar sumamente atractiva, aunque la cantidad de estos pueblos es limitada. Dos de ellos incluso ofrecen hasta 3000 euros como incentivo.

Ponga, situado en Asturias, es un encantador municipio con menos de 600 habitantes. Proporciona 3000 euros a parejas que decidan residir allí de manera indefinida y además suma un beneficio adicional de otros 3000 euros por cada niño que nazca en el pueblo.

En Castilla la Mancha se halla Olmeda de la Cuesta, una población casi desértica que plantea una propuesta diferente: subasta de terrenos con precios que oscilan entre 200 y 3000 euros, requiriendo a cambio que se edifique una vivienda en un plazo de tres años.

Olmeda de la Cuesta subasta de terrenos con precios que van desde los 200 hasta los 3000 euros, pero con un requisito. (Imagen: Vitalij Fleganov / WIkimedia Commons)

Tres localidades que brindan incentivos a nuevos residentes

Si bien estas dos localidades son las más relevantes, existen otros pueblos que ofrecen ayudas económicas o beneficios en alquiler para atraer nuevos residentes, de acuerdo a Vox Populi. Estos son: