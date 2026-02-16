España envía a Rumanía 53 militares que integran el Destacamento Aéreo Táctico ‘Paznic’. El despliegue comenzó este sábado y se extenderá hasta el próximo 7 de marzo. Según la información oficial, “Los 53 aviadores españoles que conforman el Destacamento Aéreo Táctico ‘Paznic’ se incorporan, desde este sábado y hasta el próximo 7 de marzo, a la misión de Policía Aérea Reforzada de la OTAN en Rumanía, lo que supone el regreso de España a este país aliado”. La Policía Aérea Reforzada en Rumanía se enmarca en el refuerzo del flanco este de la Alianza. Con este movimiento, España vuelve a participar de forma activa en la vigilancia del espacio aéreo aliado en esta zona estratégica. Durante el despliegue, el destacamento español operará junto a un escuadrón alemán. La misión combina ejercicios y operaciones reales dentro del dispositivo de la OTAN en el este de Europa. El Estado Mayor de la Defensa ha informado de que el destacamento trabajará “para realizar ejercicios y misiones conjuntas de policía aérea reforzada en el flanco este de la Alianza”. Los objetivos principales son claros: preservar la integridad del espacio aéreo aliado, fomentar la interoperabilidad y reforzar el entrenamiento conjunto con Alemania. Además, se busca demostrar la capacidad de reacción rápida ante cualquier amenaza aérea. El Destacamento Aéreo Táctico ‘Paznic’ se ubica en la base aérea de Mihail Kogalniceanu, cerca de la localidad costera de Constanza. Desde allí se coordina la Policía Aérea Reforzada en Rumanía. El contingente está integrado por 51 aviadores del Ala 14 —con base en Los Llanos, Albacete— y cuenta con el apoyo de dos militares del Centro Logístico de Armamento y Experimentación. En los próximos días se incorporarán tres cazas Eurofighter del Ala 14. Con estos medios, la Policía Aérea Reforzada en Rumanía contará con capacidad plena para cumplir la misión asignada hasta el 7 de marzo. Durante la operación se fomentará el intercambio de procedimientos entre el Ejército del Aire y del Espacio español y la Luftwaffe alemana. El objetivo es armonizar protocolos y mejorar la coordinación operativa. Según el EMAD, se contribuirá a la seguridad de la Alianza “mediante la realización de misiones de QRA (Quick Reaction Alert) y de adiestramiento avanzado en espacio aéreo rumano”. El EMAD subraya que esta contribución aérea es “una muestra de la solidaridad y compromiso de España con la defensa colectiva y la seguridad compartida con sus aliados en el este de Europa”.