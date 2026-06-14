La demanda de energía en España del lunes marcó la cifra de 11.401.636 MWh con respecto a los 12.457.888 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la luz pasó de 60.48 euros a 87.76 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 15 de junio?

Para el lunes, 15 de junio de 2026, las horas más caras para el uso de la electricidad se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 158,6 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 158.6 euros De 22:00 a 23:00 156.48 euros De 20:00 a 21:00 149.51 euros De 23:00 a 24:00 144.98 euros De 6:00 a 7:00 135.34 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 15 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, con un precio de 0,84 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 0.84 euros De 14:00 a 15:00 0.96 euros De 12:00 a 13:00 1.04 euros De 15:00 a 16:00 1.04 euros De 11:00 a 12:00 3.47 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 127.92 De 1:00 a 2:00 125.05 De 2:00 a 3:00 120.27 De 3:00 a 4:00 119.83 De 4:00 a 5:00 120.39 De 5:00 a 6:00 125.05 De 6:00 a 7:00 135.34 De 7:00 a 8:00 134.97 De 8:00 a 9:00 115.11 De 9:00 a 10:00 71.28 De 10:00 a 11:00 25.01 De 11:00 a 12:00 3.47 De 12:00 a 13:00 1.04 De 13:00 a 14:00 0.84 De 14:00 a 15:00 0.96 De 15:00 a 16:00 1.04 De 16:00 a 17:00 9.04 De 17:00 a 18:00 40.2 De 18:00 a 19:00 91.86 De 19:00 a 20:00 127.91 De 20:00 a 21:00 149.51 De 21:00 a 22:00 158.6 De 22:00 a 23:00 156.48 De 23:00 a 24:00 144.98

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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