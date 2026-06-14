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La demanda de energía en España del lunes marcó la cifra de 11.401.636 MWh con respecto a los 12.457.888 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la luz pasó de 60.48 euros a 87.76 euros el MWh.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 15 de junio?
Para el lunes, 15 de junio de 2026, las horas más caras para el uso de la electricidad se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 158,6 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|158.6 euros
|De 22:00 a 23:00
|156.48 euros
|De 20:00 a 21:00
|149.51 euros
|De 23:00 a 24:00
|144.98 euros
|De 6:00 a 7:00
|135.34 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 15 de junio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, con un precio de 0,84 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|0.84 euros
|De 14:00 a 15:00
|0.96 euros
|De 12:00 a 13:00
|1.04 euros
|De 15:00 a 16:00
|1.04 euros
|De 11:00 a 12:00
|3.47 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|127.92
|De 1:00 a 2:00
|125.05
|De 2:00 a 3:00
|120.27
|De 3:00 a 4:00
|119.83
|De 4:00 a 5:00
|120.39
|De 5:00 a 6:00
|125.05
|De 6:00 a 7:00
|135.34
|De 7:00 a 8:00
|134.97
|De 8:00 a 9:00
|115.11
|De 9:00 a 10:00
|71.28
|De 10:00 a 11:00
|25.01
|De 11:00 a 12:00
|3.47
|De 12:00 a 13:00
|1.04
|De 13:00 a 14:00
|0.84
|De 14:00 a 15:00
|0.96
|De 15:00 a 16:00
|1.04
|De 16:00 a 17:00
|9.04
|De 17:00 a 18:00
|40.2
|De 18:00 a 19:00
|91.86
|De 19:00 a 20:00
|127.91
|De 20:00 a 21:00
|149.51
|De 21:00 a 22:00
|158.6
|De 22:00 a 23:00
|156.48
|De 23:00 a 24:00
|144.98
¿Cómo ahorrar energía eléctrica?
- Controla la temperatura de tu casa: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura innecesariamente alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Aumenta el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Revisa la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para explotar la luz del sol y mermar la necesidad de encender las lúces.
- Usa bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso cuando están apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.