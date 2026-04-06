Alemania vuelve a poner el foco en el servicio militar con una nueva normativa que impacta directamente en miles de ciudadanos. A partir de ahora, los hombres de entre 17 y 45 años deberán solicitar autorización del Ejército para salir del país si su estancia en el extranjero supera los tres meses. La medida forma parte de la denominada Ley de Modernización del Servicio Militar, que ya está en vigor y que introduce cambios relevantes en el control y organización de las Fuerzas Armadas. Según explicaron fuentes oficiales, el objetivo es reforzar la capacidad de respuesta ante posibles escenarios de emergencia, manteniendo localizados a los ciudadanos en edad militar. La nueva normativa establece con claridad cuándo se activa esta obligación. “Según el texto de la ley, los hombres a partir de los 17 años están obligados a solicitar previamente la autorización del centro de carrera de las Fuerzas Armadas para estancias en el extranjero que duren más de tres meses”. Esto implica que cualquier salida prolongada fuera del país deberá ser informada y autorizada previamente por las autoridades militares. No obstante, desde el Ministerio de Defensa han introducido un matiz relevante sobre la aplicación práctica de esta medida. “Aclararemos mediante disposiciones administrativas que la autorización se considerará siempre como otorgada mientras el servicio militar sea voluntario”, ha explicado un portavoz. La Ley de Modernización del Servicio Militar entró en vigor el 1 de enero y tiene como uno de sus pilares el refuerzo de las Fuerzas Armadas. Entre sus medidas principales se encuentra el examen médico obligatorio para los varones nacidos a partir de 2008, con el objetivo de aumentar el número de efectivos disponibles. La previsión es ampliar el ejército en 80.000 soldados activos hasta alcanzar los 260.000. Desde el Ministerio de Defensa justifican esta medida señalando la necesidad de tener información actualizada sobre la situación de los ciudadanos. “Las Fuerzas Armadas deben saber, en caso de emergencia, quién se encuentra en el extranjero por un período prolongado”. Además, añadieron que “por lo tanto, se ha creado aquí una base legal para respaldar, en caso necesario, los elementos obligatorios del nuevo servicio militar en su aplicación práctica”. La obligación de solicitar autorización se aplica incluso fuera de situaciones de tensión o conflicto, lo que amplía su alcance dentro del marco legal. Sin embargo, las autoridades han reconocido que aún se están definiendo aspectos clave de su implementación. “En el Ministerio de Defensa se están elaborando normas concretas para la concesión de excepciones a la obligación de autorización, también con el fin de evitar la burocracia innecesaria”. Por ahora, no se han detallado sanciones específicas para quienes incumplan esta norma. De hecho, un portavoz recordó que “la norma ya se aplicaba en tiempos de la Guerra Fría y no tenía relevancia práctica. Tampoco está sancionada de forma específica”. El servicio militar obligatorio fue suspendido en Alemania en 2011 tras más de cinco décadas en funcionamiento. Sin embargo, la nueva legislación plantea un modelo mixto, en el que el sistema se basa en la voluntariedad, pero contempla la posibilidad de activar elementos obligatorios si no se alcanzan los objetivos de reclutamiento. “Dado que, según la legislación vigente, el servicio militar se basa exclusivamente en la voluntariedad, en principio se deben otorgar las autorizaciones correspondientes”. Este enfoque refleja un cambio progresivo en la política de defensa alemana, en un contexto internacional cada vez más exigente.