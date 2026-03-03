El mercado de coches eléctricos es uno que todavía se mantiene en pleno auge y las cifras de ventas aumentan mes a mes. En los primeros meses de 2025 ya se han vendido más modelos eléctricos que en todo el año pasado. Esta tendencia parece irreversible y es destacada por la Dirección General de Tráfico de España (DGT), que otorga beneficios adicionales para los coches eléctricos. En este marco fue que el mercado en febrero tuvo como protagonista principal al Toyota C-HR, que ha sumado 2439 matriculaciones en el segundo mes del año. Este coche acabó el año pasado como el cuarto coche más vendido en España y ha sido la sorpresa del mes, sólo superado por el Seat Ibiza. El Toyota C-HR está en el top 10 de vehículos más matriculados en lo que va de año. El precio de este SUV híbrido lo convierte en una de las opciones más buscadas para aquellos conductores que desean optar por un coche rápido, fiable y sin un gran impacto medioambiental. El C-HR, la joya de la corona del SUV eléctrico japonés, cuenta con un tren motriz híbrido 140H, con 140 CV combinados, un motor atmosférico de gasolina con 1,8 litros y 98 CV más una unidad eléctrica de 95 CV, alimentada por una pequeña batería de 0,85 kWh. Para los interesados, el coche porta la etiqueta Eco de la DGT. Además de su sostenibilidad, el Toyota también destaca en la accesibilidad, con las últimas innovaciones tecnológicas y en materia de seguridad. El coche cuenta con una consola central de nueva factura, un cuadro de instrumentos y una pantalla de 14 pulgadas para el sistema multimedia. Sus características principales son las siguientes: Existen fórmulas de renting con cuotas mensuales para financiar la compra del Toyota C-HR. Además de la rebaja, Toyota se favorece de su reputación de fiabilidad. Según la encuesta de la ACEA 2025, un 67% de los compradores prioriza la durabilidad de la batería y la red de servicio oficial frente a la velocidad de carga o el software.