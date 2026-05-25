Oficial y confirmado | El Gobierno revisará coche por coche para verificar un requisito obligatorio de la DGT: estas son las multas por incumplir la norma. (Fuente: Shutterstock).

Superar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en España constituye un procedimiento que va más allá de lo meramente administrativo. Este control, que es de carácter obligatorio y se encuentra bajo la supervisión del Ministerio de Industria y Turismo, tiene como propósito determinar si un vehículo es adecuado para circular con seguridad por las vías.

La revisión abarca aspectos esenciales, desde neumáticos y frenos hasta emisiones contaminantes y sistemas de iluminación.

Recientemente, el Gobierno ha comunicado un fortalecimiento en los controles a nivel nacional. A través de la Dirección General de Tráfico (DGT), se realizarán inspecciones minuciosas, vehículo por vehículo, para identificar aquellos que circulen sin la ITV vigente.

El objetivo de estas medidas es claro: reducir la incidencia de accidentes de tráfico y garantizar que todos los automóviles cumplan con los estándares de seguridad establecidos.

El Gobierno revisará coche por coche para verificar un requisito obligatorio de la DGT: estas son las multas por incumplir la norma. Shutterstock / ChatGPT

ITV vencida: información de la dgt y sus impactos en conductores

Desde el primer día de vencimiento, el vehículo se encuentra fuera del marco legal. Además, la pegatina de la ITV debe ser visible en el parabrisas. En caso de no cumplir con esta disposición, la Guardia Civil tiene la autoridad para detener al conductor e iniciar un procedimiento sancionador.

El propio organismo de seguridad vial ha advertido que “eludir la ITV es considerado un delito”.

El principal cambio que introduce esta medida es la tolerancia cero hacia aquellos que circulan con la ITV vencida. La DGT ha aclarado que no se considera relevante si el conductor ha reservado una cita: “ No se debe circular con la ITV caducada, aun cuando se haya solicitado una cita posterior a la fecha de vencimiento”.

Para los conductores, esto implica la necesidad de planificar con antelación la cita y asegurarse de no exceder la fecha límite. Circular sin una ITV vigente conlleva riesgos tanto legales como económicos, además de comprometer la seguridad del propio conductor y de terceros.

El Gobierno revisará coche por coche para verificar un requisito obligatorio de la DGT: estas son las multas por incumplir la norma. (Fuente: Freepik).

Conducir con la ITV caducada: sanciones de hasta 500 euros y pérdida de puntos en el carnet

Las sanciones económicas por el incumplimiento de la ITV son drásticas. Circular con la ITV vencida implica una penalización mínima de 200 euros y la pérdida de tres puntos en el carnet de conducir.

En situaciones donde el retraso exceda un año, la suma podría incrementarse hasta 500 euros.

ITV caducada: un accidente podría dejarte sin cobertura del seguro.

La DGT destaca la importancia de cumplir con este requisito. La circular relacionada con la ITV caducada no aceptará justificaciones: carecer de cita previa o alegar ignorancia no será relevante. Las inspecciones se llevarán a cabo vehículo por vehículo, con sanciones significativas y posibles complicaciones respecto a los seguros.

Las repercusiones de transitar con la ITV vencida serán severas, lo que implica que los conductores deberán prestar mayor atención a la vigencia de sus documentos.