España envía la fragata Cristóbal Colón a Chipre para reforzar la defensa aérea junto al portaaviones francés Charles de Gaulle para integrarla en un operativo naval conjunto con Francia y Grecia tras los recientes ataques vinculados a la guerra en Oriente Medio. El Ministerio de Defensa confirmó que el despliegue busca reforzar la protección aérea y la seguridad en el Mediterráneo oriental, una zona que ha ganado relevancia estratégica tras el impacto de un dron en una base militar británica situada en territorio chipriota. La decisión refleja el compromiso de España con la seguridad colectiva dentro de la Unión Europea y con la protección de su frontera oriental. España enviará la fragata “Cristóbal Colón” a Chipre en compañía del portaaviones francés “Charles de Gaulle” y de otros navíos de la Armada griega para dar protección y defensa aérea a ese país, que sufrió un ataque como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, informó este jueves el Ministerio de Defensa. La fragata se incorporó el pasado martes, día 3 de marzo, al Grupo Naval del “Charles de Gaulle” para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico. La F-105 Cristóbal Colón es considerada la fragata más avanzada de la Armada española. Pertenece a la serie F-100 o clase Álvaro de Bazán-class frigate, buques diseñados para misiones de escolta, defensa aérea y operaciones navales de alta intensidad en escenarios internacionales. Uno de sus elementos más destacados es su sistema de combate Aegis, una plataforma tecnológica de origen estadounidense que permite detectar, seguir e interceptar múltiples amenazas aéreas y de superficie al mismo tiempo. Este sistema integra radares avanzados, sensores y sistemas de lanzamiento de misiles que convierten a la fragata en una pieza clave dentro de grupos navales aliados. El buque también está preparado para operar como escolta de portaaviones o de grupos de combate, como ocurre en el despliegue actual junto al portaaviones francés Charles de Gaulle. Gracias a sus sistemas de radar y a su capacidad de defensa aérea, puede proteger a otras unidades navales frente a misiles, aeronaves o drones. Además de su capacidad defensiva, la fragata cuenta con sistemas de guerra electrónica, sensores antisubmarinos y capacidad para operar helicópteros embarcados, lo que amplía su alcance operativo en misiones de vigilancia, patrulla marítima y control de zonas estratégicas. Estas características la convierten en uno de los buques más sofisticados dentro de las fuerzas navales europeas. Con el despliegue de la fragata, España muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea (UE) y su frontera oriental, después de que un dron de fabricación iraní impactara en la base británica de Akrotiri en Chipre, subrayó Defensa. Según Defensa, su despliegue complementará las capacidades de la batería Patriot que España tiene desplegada en Turquía y reforzará la capacidad de respuesta ante posibles amenazas en la región. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que España ayudará en la defensa de sus aliados “siempre de conformidad al derecho internacional”. “Todas nuestras capacidades están a disposición, lo ha dicho el presidente del gobierno, evidentemente de los organismos en los que formamos parte y siempre de conformidad al derecho internacional”, afirmó. El ministro recordó además que España “participa en la OTAN y es uno los socios fiables” y que tiene “a más de 3000 soldados (...) garantizando la seguridad del flanco oeste de la Unión Europea en los países bálticos”. El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, confirmó que su país también enviará barcos a la zona para reforzar la seguridad de Chipre. “Debemos reevaluar nuestra presencia en la región y responder a las peticiones de los países amigos que se encuentran en dificultades”, declaró el ministro. Crosetto explicó que Italia desplegará junto a sus socios europeos sistemas de defensa aérea antidrones y antimisiles en la región para reforzar la protección ante los ataques recientes.