Canadá se consolida como uno de los destinos más atractivos para jóvenes españoles y latinoamericanos que buscan empleo temporal, especialmente con la Visa Working Holiday. De cara al Mundial de Fútbol 2026, el país vivirá un importante auge en turismo, eventos y hostelería, lo que multiplica las oportunidades laborales en sectores como festivales, logística y atención al público en ciudades como Montreal y Toronto. Con la información de portales especializados de Working Holiday y agencias como Adecco, es posible preparar una estrategia efectiva para conseguir empleo y alcanzar ingresos de alrededor de 2000 USD mensuales trabajando full-time. Para acceder a un empleo remunerado es obligatorio contar con una visa de trabajo. La Working Holiday Visa (disponible para jóvenes de 18 a 35 años) permite trabajar hasta 12 meses y es ideal para sufragar gastos mientras se viaja. Debes acreditar al menos 2500 dólares canadienses (1800 USD) para cubrir los primeros gastos. Una vez en Canadá, el primer paso es obtener el SIN (Social Insurance Number) en Service Canada, ya sea en persona o online. Sin este número no puedes trabajar legalmente. Como turista puedes permanecer hasta 6 meses, pero trabajar sin visa de trabajo está prohibido y puede acarrear sanciones. La sanidad pública es gratuita tras trabajar un mínimo de 3 meses; hasta entonces se recomienda un seguro privado. Los empleos más accesibles para titulares de Working Holiday se concentran en: El salario mínimo oscila entre 15 y 17 CAD por hora (aproximadamente 10-12 dólares). En hostelería, turismo y construcción puede alcanzar los 18-25 CAD por hora según experiencia y provincia. Trabajando 40 horas semanales a una media de 20 CAD/hora es perfectamente viable superar los 3000 CAD mensuales brutos, lo que permite alcanzar o superar los 2000 USD netos una vez descontados impuestos y gastos.