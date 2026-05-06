Un truco casero con papel aluminio se volvió viral por su promesa de dejar la grifería impecable, libre de productos químicos. La técnica, difundida en redes sociales, propone utilizar únicamente una bolita de aluminio para eliminar la cal acumulada y devolver el brillo a los grifos del baño o la cocina. La recomendación fue compartida por la experta en limpieza Laura Giraldo, a través de su cuenta de TikTok, quien asegura que el método no solo es efectivo, sino también simple y económico. Sin embargo, más allá de su viralización, existen fundamentos científicos que permiten entender cómo actúa este material sobre las superficies metálicas. La técnica consiste en utilizar una bolita de papel aluminio y frotarla directamente sobre la superficie de la grifería, siempre en seco. Según explica la especialista en limpieza, el procedimiento apunta a remover la cal acumulada y otros residuos adheridos mediante la fricción, dejando los metales con un aspecto renovado. “Te dejará los grifos como los chorros del oro, superbillantes y sin una pizca de cal”, afirmó Giraldo. Además, sostiene que el mismo método también puede aplicarse para tratar el óxido superficial en las piezas metálicas. En ese sentido, remarcó que este método “elimina la cal y el óxido como por arte de magia”, y explicó que “la bola de papel de aluminio debe de estar seca, al igual que la superficie del grifo”. La especialista en química de la universidad UC Davis en California, Marisa Alviar-Agnew explica que “los limpiadores para metales se utilizan para limpiar fregaderos, grifos, molduras metálicas, cubiertos, etc., de acero inoxidable” y que estos productos “contienen abrasivos (por ejemplo, tiza silícea, tierra de diatomeas, alúmina). Esto indica que la limpieza de superficies metálicas suele basarse en la remoción de suciedad y depósitos mediante abrasión, es decir, por acción mecánica. En ese contexto, frotar con papel aluminio -aunque no sea un producto formulado- puede ayudar a desprender residuos adheridos y mejorar el aspecto de la grifería. El uso de papel aluminio para limpiar grifería, tal como propone Laura Giraldo, se basa en la fricción sobre la superficie y en principios que, en ciertos contextos, también pueden involucrar procesos electroquímicos. En ese sentido, la evidencia científica indica que la limpieza de metales implica principalmente la eliminación de contaminantes superficiales, lo que puede mejorar el aspecto y el brillo de los objetos, aunque su efectividad dependerá del tipo de suciedad y de las condiciones en que se aplique.