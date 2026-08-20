Llega el centro comercial más grande del país y no es en la Capital: costará más de 500 millones y tendrá más de 200 tiendas.

España está viviendo una auténtica transformación urbana, donde grandes proyectos de comercio, ocio y espacio público cambian la fisonomía de sus ciudades. Estas iniciativas demuestran que el retail moderno no se limita a compras, sino que se reinventa como lugar de experiencia y convivencia.

En este contexto, el futuro centro comercial Infinity, un ambicioso plan en Valencia, se perfila como el más grande del país. Con más de 220 tiendas, espacios verdes integrados y una oferta de ocio única, que va mucho más allá de un simple paseo por tiendas.

Así será el nuevo gigante comercial que transformará Valencia

El proyecto Infinity se levantará en Turianova, un nuevo barrio de Valencia, junto al Hospital La Fe. Cuenta ya con licencias de construcción en regla y una inversión estimada en más de 400 millones de euros para su desarrollo.

Su superficie comercial alcanzará los 92.000 metros cuadrados, casi el doble que centros como El Saler o Bonaire. Además, contará con 4000 plazas de aparcamiento y se reserva 20.000 metros cuadrados adicionales para uso terciario, lo que incluye oficinas, hoteles o alojamientos temporales.

Render del futuro centro comercial Infinity en la ciudad de Valencia (Fuente: AQ Acentor)

Piscinas, rocódromos y realidad virtual: el ocio del futuro en un centro comercial

Infinity aspira a ofrecer una experiencia mucho más amplia que ir de compras. Se proyecta una piscina con ola artificial, un club de playa, un rocódromo, salas de realidad virtual, escape rooms, zonas de videojuegos y hasta una “ciudad del láser”.

A su vez, el diseño se integra con la naturaleza: se prevén zonas ajardinadas, paseos urbanos y plazas que prolongan un parque contiguo, incentivando la convivencia y el ocio al aire libre.

Valencia desbanca a Madrid y Barcelona y se convierte en el nuevo epicentro del retail

Este complejo tiene el potencial de marcar un antes y un después en la forma de hacer retail en España. De acuerdo con datos recientes, la recuperación del sector se ha basado en ofrecer experiencias, no solo compras: un 7,8% más de afluencia y un 8,5% des más en ventas se han registrado en centros que integran ocio, gastronomía y servicios.

Además, estudios destacan la tendencia hacia espacios abiertos y multifuncionales, mucho más que centros cerrados -algo en lo que Infinity ya parece adelantarse con su propuesta integrada y versátil.

Este proyecto no solo consolidará a Valencia como referente del ocio y el comercio en España, sino que redefine el modelo de ciudad: más humana, sostenible y conectada.

La construcción de Infinity ya está en marcha y se espera la inauguración para 2029. Cuando abra sus puertas, será una nueva forma de entender el retail y el espacio urbano.