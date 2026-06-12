Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar y Omán: los países donde una conducta habitual para millones de turistas puede tener consecuencias legales

Viajar a Oriente Medio se convirtió en una de las grandes tendencias entre los turistas españoles. Destinos como Dubái, Doha, Mascate o Riad ganaron popularidad gracias a sus vuelos directos, hoteles de lujo, playas exclusivas y eventos internacionales.

Sin embargo, muchos viajeros desconocen que varias conductas completamente normales en España pueden generar problemas legales en países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar u Omán. Consumir alcohol fuera de zonas autorizadas, besar a la pareja en público, grabar personas sin permiso o publicar ciertos contenidos en redes sociales puede derivar en multas, deportaciones e incluso penas de cárcel.

Las autoridades españolas y los gobiernos locales recomiendan informarse antes de viajar porque las normas culturales y religiosas tienen un peso mucho mayor que en Europa. El Ministerio de Asuntos Exteriores recuerda que “el consumo público de alcohol está estrictamente prohibido” en Arabia Saudita y advierte sobre posibles sanciones penales.

Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar y Omán: los países donde una conducta habitual para millones de turistas puede tener consecuencias legales Fuente: Shutterstock Shutterstock

La conducta habitual entre turistas españoles que puede traer consecuencias legales

Uno de los puntos más delicados para los viajeros españoles es el alcohol. Mientras que en España consumir bebidas alcohólicas forma parte de la vida social y turística, en Arabia Saudita está completamente prohibido importar, poseer o beber alcohol.

El Ministerio de Exteriores español señala que incluso l legar al país bajo los efectos del alcohol puede ocasionar problemas con las autoridades. En Qatar y Emiratos Árabes Unidos, en cambio, el consumo solo está permitido en hoteles, restaurantes o espacios autorizados.

Las muestras públicas de afecto también están limitadas. Besarse, abrazarse de forma efusiva o mantener determinadas conductas consideradas “inapropiadas” puede ser interpretado como una falta de respeto a las costumbres locales. Emiratos Árabes Unidos mantiene regulaciones estrictas sobre comportamiento público y privacidad.

Otro aspecto que preocupa a las autoridades locales son las redes sociales. Compartir imágenes de personas sin consentimiento, grabar edificios oficiales o publicar comentarios políticos y religiosos puede derivar en sanciones. Emiratos y Qatar endurecieron los controles digitales en los últimos años.

Arabia Saudita y Qatar: las normas más estrictas para viajeros europeos

Arabia Saudita flexibilizó parte de sus normas desde la apertura al turismo internacional, pero continúa siendo uno de los países más restrictivos de la región. Las autoridades recomiendan vestir ropa discreta y evitar comportamientos considerados ofensivos para la religión islámica.

Las mujeres extranjeras ya no están obligadas a usar abaya, aunque sí deben mantener una vestimenta considerada “modesta”. También existen limitaciones para fotografiar instalaciones oficiales, fuerzas de seguridad o determinadas zonas públicas.

Qatar mantiene regulaciones similares. El país exige respeto a las normas culturales locales y restringe el consumo de alcohol fuera de establecimientos habilitados. Además, las autoridades recomiendan cubrir hombros y rodillas en espacios públicos.

Durante grandes eventos internacionales, como el Mundial de fútbol, Qatar reforzó campañas informativas dirigidas a turistas europeos para evitar incidentes relacionados con comportamiento público, consumo de alcohol o expresiones consideradas ofensivas.

Emiratos Árabes y Omán: qué deben saber los españoles antes de viajar

Dubái y Abu Dabi suelen proyectar una imagen más liberal y occidentalizada, pero Emiratos Árabes Unidos continúa aplicando leyes muy estrictas sobre privacidad y comportamiento público.

Las autoridades pueden sancionar fotografías tomadas sin permiso, especialmente si incluyen mujeres, familias o menores. También existen restricciones sobre publicaciones online consideradas ofensivas o que afecten la seguridad nacional.

En Omán, las normas son generalmente más flexibles para extranjeros, aunque siguen existiendo límites culturales importantes. Las muestras excesivas de afecto, la embriaguez en espacios públicos o los comentarios ofensivos sobre religión pueden ocasionar expulsiones o sanciones.

Las recomendaciones oficiales insisten en respetar las tradiciones locales, especialmente durante celebraciones religiosas o en zonas menos turísticas.

Qué documentos necesitan los españoles para viajar a Arabia Saudita, Qatar, Emiratos y Omán

Antes de viajar, las autoridades recomiendan revisar la documentación obligatoria y las condiciones de entrada actualizadas.

Documentos necesarios para españoles

Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar y Omán: los países donde una conducta habitual para millones de turistas puede tener consecuencias legales (foto: archivo).

Pasaporte con una validez mínima de seis meses.

Visado turístico en Arabia Saudita y Omán, salvo excepciones temporales.

Billete de salida o regreso.

Reserva hotelera o dirección de alojamiento.

Seguro médico internacional recomendado.

Justificación económica suficiente para la estancia.

En algunos casos, documentación laboral o invitación local.

Arabia Saudita exige visado electrónico para ciudadanos españoles, mientras que Emiratos Árabes Unidos permite la entrada sin visado para estancias cortas. Qatar mantiene distintos requisitos según el tipo y duración del viaje.

Qué recomienda Exteriores a los turistas españoles

El Ministerio de Asuntos Exteriores aconseja consultar siempre las recomendaciones oficiales antes de viajar a Oriente Medio y respetar estrictamente las leyes locales.

Entre las principales advertencias aparecen:

evitar muestras públicas de afecto;

no consumir alcohol fuera de zonas autorizadas;

no fotografiar personas sin consentimiento;

evitar comentarios políticos o religiosos;

respetar códigos de vestimenta;

llevar siempre documentación encima.

Las autoridades recuerdan que desconocer las leyes locales no evita sanciones y que las normas culturales tienen prioridad sobre las costumbres habituales de los turistas europeos.