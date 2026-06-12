El Boletín Oficial del Estado (BOE) especifica que las sanciones pueden ascender hasta 150 euros en las grandes ciudades. Esta situación ha suscitado críticas entre arrendatarios y asociaciones de vivienda, quienes consideran que la disposición es “desproporcionada y de difícil cumplimiento” para aquellos que residen de manera temporal.

El Gobierno español ha decidido endurecer los controles sobre el empadronamiento e impondrá multas a los inquilinos que no estén registrados como residentes en el municipio donde efectivamente habitan.

Esta medida, que forma parte de la reciente reforma de la Ley de Alquileres, tiene como objetivo actualizar los registros poblacionales y garantizar un reparto más equitativo de los recursos públicos.

Varazo directo a los inquilinos: el Gobierno sancionará a quienes no estén empadronados en la ciudad donde residen

Cuánto se pagará en cada municipio y qué dice la ley

El monto de la sanción variará según la magnitud del municipio. En las ciudades que presentan más de quinientos mil habitantes, la penalización podría alcanzar los 150 euros, mientras que en las localidades de tamaño mediano fluctuará entre 60 y 90 euros.

En pequeñas poblaciones, con menos de 20.000 residentes, la sanción será mínima, apenas 3 euros. Esta normativa se basa en el artículo 59 del Real Decreto 1690/1986, que establece sanciones tanto por la falta de empadronamiento como por la provisión de datos incorrectos o no actualizados.

El propósito, de acuerdo al Ministerio de Vivienda, es asegurar la veracidad del padrón y prevenir irregularidades, tales como el uso de domicilios ficticios. El empadronamiento permite identificar la población real de cada municipio, información crucial para la planificación urbana, la distribución de recursos y los servicios sociales.

Las autoridades enfatizan que el objetivo de la medida no radica en la recaudación, sino en fomentar la transparencia y la regularización administrativa.

Varazo directo a los inquilinos: el Gobierno sancionará a quienes no estén empadronados en la ciudad donde residen.

Impacto de un empadronamiento incorrecto

No estar empadronado en el municipio de residencia acarrea consecuencias que van más allá de una simple sanción económica. El registro municipal constituye un requisito esencial para acceder a servicios públicos fundamentales, tales como la atención sanitaria, la escolarización de menores y la solicitud de ayudas sociales.

Por otra parte, la falta de empadronamiento impide llevar a cabo trámites administrativos elementales, entre los cuales se incluyen la renovación del DNI, la inscripción en programas municipales o la obtención de determinados beneficios fiscales. En ciertas circunstancias, los ayuntamientos tienen el derecho de realizar inspecciones con el fin de verificar la veracidad de los datos suministrados.

Empadronarse es un trámite gratuito y accesible que puede efectuarse en el ayuntamiento o mediante procedimientos telemáticos, presentando el contrato de alquiler o una autorización del propietario junto con el documento de identidad.

Además de prevenir sanciones, establece el acceso a derechos ciudadanos y contribuye a la mejora de la gestión pública en cada localidad.