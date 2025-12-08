El intenso verano español, con temperaturas que superan los 35 grados y semanas enteras sin lluvias, requieren un cuidado extra para evitar la insolación y la deshidratación. Para ello, se recomienda el uso de protector solar, beber suficiente agua, usar gorra y no exponerse al sol del mediodía.

Además, lo ideal es no usar productos de perfumería, como cremas y maquillaje, que dejen una sensación pesada en la piel. La buena noticia es que Mercadona tiene el producto ideal para esos momentos en los que necesitas refrescarte.

El producto de Mercadona que no puedes dejar de tener este verano

Cuando las temperaturas son muy altas y el calor parece no cesar en ningún momento, lo mejor es usar productos que aporten frescura y den una sensación de alivio.

Sumate a la tendencia del verano con los Body Sprays de Mercadona. Imagen ilustrativa: Pixabay.

Para eso, Mercadona ofrece una amplia gama de fragancias para todos los días que son ideales para el verano. En esta oportunidad hablaremos de los Body Sprays, un producto que apareció hace algunos años en la sección de Perfumería y Cosmética.

Los Body Sprays son lociones con notas aromáticas ligeras que se rocían sobre el cuerpo y crean una sensación de renovación y frescura.

Las deliciosas fragancias de Mercadona que cuestan 4 euros

Mercadona tiene en su catálogo una variedad de brumas suaves, que hidratan la piel y la refrescan durante todo el día.

Puedes elegir entre tres body sprays de uso diario de marca Deliplus, ideales para usar después de la ducha, en la playa o en cualquier momento que necesites renovar el aire y refrescarte.

Las fragancias florales de Mercadona están disponibles en todas las tiendas del país. Imagen ilustrativa: Pixabay.

En primer lugar, está el Body Spray Sweet Poppy Deliplus. Esta bruma tiene notas florales, frutales y amaderadas. Tiene un dejo de bergamota, fresa y jazmín que hará que huelas espectacular todo el día.

En segundo lugar, Mercadona ofrece el Body Spray Blue Waves Deliplus, una opción también floral y amaderada que combina el aroma de las lavandas, las violetas, rosas y fresias. Además, tiene un fondo de sándalo y almizcle que lo vuelven irresistible.

Por último, está el Body Spray Tea Breeze Deliplus, una fragancia más cítrica y amaderada. Está compuesto por té verde, bergamota, mandarina, y limón y tiene un corazón de rosa, ciprés y lavanda.

Los Body Sprays de uso diario de marca Deliplus cuestan alrededor de 4 euros, aunque en muchas tiendas es difícil encontrarlas ante la falta de stock por el gran interés que ha despertado este producto entre los clientes que acuden semanalmente a sus supermercados.