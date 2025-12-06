El producto de limpieza de Mercadona del que todos hablan: cuál es su secreto. Fuente: Pixabay,

El producto de limpieza de Mercadona que elimina el 99,9% de los virus y bacterias

Con más de 1600 tiendas en España y unas 70 en Portugal, Mercadona se distingue por su gran variedad de productos de primera calidad, además de sus inconfundibles marcas blancas, como Hacendado, Deliplus y Bosque Verde.

Y sin dudas, uno de los factores que mejor posiciona a la cadena, fundada por Juan Roig, frente al resto de la competencia es su constante incorporación de mejoras que apuntan a facilitar la experiencia del usuario.

En esta oportunidad la cadena de supermercadosvalenciana lanzó un producto de limpieza que dejó maravillados a todos por su efectividad.

La sección de limpieza de Mercadona es una de las más extensas y completas del mercado. Entre los productos más destacados están la Fregona Microfibra Absorbente de Bosque Verde, el borrador mágico,

La novedad es la lejía multiusos de Bosque Verde, un potente desinfectante que elimina el 99,9% de los virus y bacterias. Este producto es de lo más versátil y se puede utilizar en todo tipo de superficies.

Con el podrás deshacerte de la suciedad de azulejos, pisos, sanitarios, electrodomésticos, entre otros. Además, puede utilizarse en un lavado de ropa blanca, ya que es efectivo para quitar todo tipo de manchas.

Y la botella de 750 ml tiene un precio de 1,60 euros.

Modo de uso

Para superficies de la cocina o baños se debe pulverizar el producto con una bayeta húmeda. En caso de tener una capa de suciedad más difícil, solo debes dejar actuar el producto durante dos minutos o más. Además, es ideal para sacar manchas de humedad de las juntas.

Para la ropa blanca el modo de empleo es similar, solo debes aplicarlo directamente sobre la mancha. En el caso de manchas más profundas, dejar actuar durante dos minutos y después poner la prenda en el lavarropas.