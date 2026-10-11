El Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, en Segovia, nació de un capricho de Felipe V: el rey quería un lugar de descanso lejos de la corte, rodeado de monte y de caza. Hoy lo gestiona Patrimonio Nacional y puede visitarse.

Lo que el monarca no imaginaba es que el retiro apenas le duraría unos meses. Tras abdicar en enero de 1724, tuvo que volver al trono cuando murió su hijo, y desde entonces La Granja se convirtió en su residencia favorita.

Por qué Felipe V eligió La Granja

Hacia 1718, durante una jornada de caza en los montes de Valsaín, el rey quedó prendado del paisaje y de la riqueza cinegética de la zona. Compró a los monjes del Parral la granja-ermita, la hospedería y los terrenos de alrededor, y decidió levantar allí un palacio.

El proyecto lo firmó Teodoro Ardemans, maestro mayor de Madrid, y las obras comenzaron en 1721 con Juan Román como aparejador. Los jardines arrancaron casi a la vez, bajo la dirección de René Carlier y Étienne Boutelou.

Segovia es la capital de la provincia donde se encuentra el Real Sitio de La Granja de San Ildefonso. Shutterstock

La abdicación de 1724 y el regreso al trono

En enero de 1724, Felipe V abdicó en su hijo Luis I y planeó retirarse a La Granja junto a su esposa, Isabel de Farnesio. El plan duró poco: Luis I murió de forma repentina en agosto de ese mismo año y el rey volvió a ocupar el trono.

Con su regreso, La Granja pasó a ser la residencia preferida del monarca, sobre todo tras su viaje por Andalucía entre 1729 y 1734. El palacio y los jardines se siguieron ampliando hasta 1746, año de la muerte del rey.

Jardines y fuentes: qué ver hoy

Los jardines ocupan unas 146 hectáreas, siguen el estilo clásico francés y cuentan con más de 300 surtidores. La fuente de la Fama lanza un chorro de más de 42 metros y no puede funcionar más de 10 minutos seguidos. Todas las fuentes solo funcionan a la vez tres días al año: el 30 de mayo, el 25 de julio y el 25 de agosto.