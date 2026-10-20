La obra comenzó en 1879, cuando Cheval tenía 43 años, y quedó terminada en 1912.

Joseph Ferdinand Cheval, conocido como el cartero Cheval, dedicó 33 años de su vida a levantar con piedras un palacio que comenzó a construir después de encontrar una roca de forma extraña durante una de sus recorridas por el campo. El resultado fue el Palais Idéal, una construcción ubicada en Hauterives, en el departamento francés de Drôme, que hoy es catalogada como monumento histórico.

La obra comenzó en 1879, cuando Cheval tenía 43 años, y quedó terminada en 1912. El propio constructor dejó grabada en una de sus fachadas una inscripción en la que resumió el trabajo realizado: 10.000 jornadas, 93.000 horas y 33 años de esfuerzo.

Con el paso del tiempo, aquella construcción que inicialmente fue mirada con extrañeza se convirtió en una de las obras más singulares de Francia. En 1969, el ministro de Cultura André Malraux la clasificó como Monumento Histórico.

El cartero que convirtió una piedra en el comienzo de un palacio

Cheval nació el 19 de abril de 1836 en Charmes-sur-l’Herbasse, Francia. Procedía de una familia campesina y tuvo una educación limitada. Después de distintos trabajos, fue nombrado cartero rural y realizaba largas recorridas por los caminos de la región.

En abril de 1879, durante una de sus jornadas laborales, tropezó con una piedra cuya forma llamó especialmente su atención. La recogió y decidió volver al lugar al día siguiente para buscar otras piedras similares. Según el relato que dejó el propio Cheval, aquel hallazgo despertó la idea de construir una obra en la que la naturaleza aportara las formas y él se encargara de la arquitectura.

A partir de entonces comenzó a juntar materiales durante sus recorridos. Caminaba unos 30 kilómetros diarios por el campo y transportaba las piedras primero en sus bolsillos y canastos y después con una carretilla. Por las noches continuaba trabajando en el jardín de su vivienda.

El proyecto fue realizado únicamente por él. Cheval incorporó piedras, conchas y otros materiales utilizando mortero de cal y diferentes técnicas de construcción. El resultado fue un edificio de aspecto fantástico que no estaba pensado para ser utilizado como una vivienda convencional.

Caminaba unos 30 kilómetros diarios por el campo y transportaba las piedras para construir el palacio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Un palacio inspirado en lugares que el cartero nunca había visitado

Una de las características más llamativas del Palais Idéal es la variedad de formas y referencias que aparecen en sus fachadas. Cheval se inspiró principalmente en la naturaleza, las postales y las revistas ilustradas que distribuía durante su trabajo como cartero.

Aunque nunca realizó viajes fuera de Francia, incorporó elementos que evocan diferentes partes del mundo. En la construcción pueden encontrarse referencias a un templo hindú, un chalet suizo, un castillo medieval y otras arquitecturas que conoció a través de imágenes y publicaciones.

El edificio también está cubierto por numerosas figuras y animales. Entre ellos aparecen pulpos, ciervas, caimanes, elefantes, pelícanos y osos, además de gigantes, hadas y personajes mitológicos. La combinación convirtió al palacio en una obra difícil de encasillar dentro de los estilos arquitectónicos tradicionales.

La construcción mide aproximadamente 26 metros de largo y 12 metros de alto y conserva la piedra que dio origen al proyecto en su terraza. El propio monumento contiene distintas inscripciones realizadas por Cheval, entre ellas una referencia al “trabajo de un solo hombre”.

Cuándo fue reconocido como Monumento Histórico

Durante los primeros años del siglo XX, el Palais Idéal comenzó a recibir visitantes. Más tarde despertó el interés de artistas vinculados al surrealismo y otras corrientes de vanguardia.

En 1969, André Malraux decidió clasificarlo como Monumento Histórico, pese a la oposición de funcionarios y expertos de la época.

Ferdinand Cheval murió el 19 de agosto de 1924, a los 88 años. Antes había construido también su propia tumba en el cementerio de Hauterives, conocida como la Tumba del silencio y del reposo sin fin, un proyecto que le llevó ocho años.