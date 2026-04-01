El submarino S-82 “Narciso Monturiol”, segundo buque de la serie S-80 Plus de la Armada Española, avanza con paso firme en su fase de pruebas en puerto. Este hito representa un momento clave para la defensa nacional, ya que el submarino fue construido íntegramente en España por Navantia en sus instalaciones de Cartagena, consolidándose como un verdadero orgullo nacional y un símbolo de la capacidad industrial y tecnológica del país. El pasado 20 de marzo de 2026, el Ministerio de Defensa de España informó a través de sus redes sociales que el S-82 “Narciso Monturiol” logró el primer arranque de sus motores diésel en el astillero de Cartagena. “El S-82 ‘Narciso Monturiol’, segundo submarino de la serie #S80, arranca por primera vez sus motores diésel en el astillero de #Cartagena. Un nuevo hito en las pruebas de puerto que acerca este submarino un poco más a su entrega a la Armada Española”, publicó la cuenta oficial del Ministerio. Este avance confirma que el programa S-80 Plus de la Armada Española y Navantia sigue progresando de manera sostenida, tras importantes hitos registrados durante todo el año 2025. Puesto a flote a principios de octubre de 2025 en las instalaciones de Navantia en Cartagena, el S-82 “Narciso Monturiol” inició desde noviembre las pruebas y preparativos orientados a su entrega definitiva a la Armada Española, prevista para el transcurso del año 2026. Al igual que ocurrió con el submarino líder de la clase, el S-81 Isaac Peral —que actualmente realiza ejercitaciones multinacionales—, el “Narciso Monturiol” está sometido a un exhaustivo y riguroso calendario de pruebas en puerto. Estos ensayos abarcan todos sus sistemas críticos: propulsión, generación de energía, comunicaciones, sonar y armamento. Cada componente debe ser validado con precisión para garantizar el máximo nivel de operatividad y seguridad. Este nuevo submarino no solo refuerza la flota de la Armada Española, sino que representa el compromiso de España con la soberanía tecnológica. Construido en el país, el S-82 “Narciso Monturiol” encarna el orgullo nacional de contar con una industria naval capaz de desarrollar submarinos de última generación. Su incorporación fortalecerá las capacidades de disuasión y vigilancia marítima, contribuyendo directamente a la protección de los intereses estratégicos españoles en un contexto geopolítico complejo. De cara a los próximos meses, se espera que tras este primer arranque de motores diésel se concrete la primera navegación en superficie, paso previo a las pruebas en mar abierto y la posterior inmersión controlada. Además, esta nave se sumará a las otras dos unidades de la clase, el S-83 Cosme García y el S-84 Mateo García de los Reyes. Justamente, ambas incorporarán como principal novedad los nuevos sistemas AIP (Air Independent Propulsion) de tercera generación. Esta tecnología extenderá la autonomía y potenciará aún más las capacidades de la serie S-80 Plus, consolidando a España entre las naciones con mayor desarrollo submarino del mundo.