El nuevo modelo de Toyota más vendido no tiene competencia: es bueno, bonito y barato. (Fuente: archivo).

En este marco fue que el mercado de julio tuvo como protagonista principal al Toyota bZ4X, el coche eléctrico más vendido durante el mes por delante de Tesla. La empresa dirigida por Elon Musk es líder absoluta en el mercado español, por lo que muchos consideran que Toyota ha sido la sorpresa del mes con su modelo eléctrico.

El mercado de coches eléctricos es uno que todavía se mantiene en pleno auge y las cifras de ventas aumentan mes a mes. En los primeros meses de 2025 ya se han vendido más modelos eléctricos que en todo el año pasado. Esta tendencia parece irreversible y es destacada por la Dirección General de Tráfico de España (DGT), que otorga beneficios adicionales para los coches eléctricos.

Desde entonces, el Toyota bZ4X se consolidó en el top 10 de vehículos eléctricos más matriculados del 2025. Este SUV es 100% eléctrico y su precio lo convierte en una de las opciones más buscadas para aquellos conductores que desean optar por un coche rápido, fiable y sin un gran impacto medioambiental.

Sobre la base del éxito del Toyota bZ4X original, Toyota ha decidido lanzar dos modelos renovados del coche con adiciones claves en distintos apartados y un nuevo valor que lo posiciona como uno de los mejores SUVs del mercado.

Es el nuevo modelo Toyota más vendido y no tiene competencia: bueno, bonito y barato (foto: archivo).

Todo sobre el Toyota bZ4X: características clave

La nueva versión del bZ4X 2026, la joya de la corona del SUV eléctrico japonés, llegó a las concesionarias españolas en diciembre de 2025. No se trata de un simple restyling, sino de una evolución técnica y tecnológica que mejora autonomía, carga, rendimiento y equipamiento para consolidar al SUV eléctrico como una de las propuestas más completas de su segmento.

La clave de esta actualización está en su nueva batería de 73,1 kWh, que se traduce en una autonomía homologada de hasta 569 km. A estas especificaciones se suman dos niveles de equipamiento: Advance y Spirit.

El Toyota bZ4X Spirit, la versión superior y más cara, tiene una tracción total de 343 HP, llantas de aleación de 20 pulgadas, retrovisor digital y aparcamiento automático. Por dentro, la tapicería de cuero sintético y los asientos con calefacción con un equipo de sonido JBL de 9 altavoces.

Por un lado, el Toyota bZ4X Advance está disponible con tracción delantera 224 HP, llantas de aleación de 18 pulgadas y faros LED con ajuste dinámico. Por dentro, la tapicería mixta, el volante con calefacción y la pantalla de 14 pulgadas concluyen las especificaciones.

El bZ4X está equipado de serie con una función de precalentamiento de la batería, de forma que al garantizar una temperatura óptima para la carga se alcanzan mayores potencias durante el ciclo. Se puede activar de forma manual o automática navegando hasta la estación de carga seleccionada. Sus características principales son las siguientes:

Longitud: 4,69 metros.

Anchura: 1,86 metros.

Altura: 1,65 metros.

Transmisión: automática.

Batería: 71,4 kWh.

Potencia: 217.5 CV.

Autonomía estimada: 452 kilómetros.

Velocidad: 160 km/h.

Es el nuevo modelo Toyota más vendido y no tiene competencia: bueno, bonito y barato (foto: archivo).

Precios y oferta del Toyota bZ4X 2026 en España

La Red Oficial de Concesionarios de Toyota España ya acepta pedidos de la gama completa de Toyota bZ4X 2026, con precios que inician en el acabado Advance desde 39.500 euros. También se ofrece la opción de financiar a 300 euros mensuales en 48 cuotas, con una última cuota (Valor Futuro Garantizado) de 16.666,94 euros a través de Toyota Easy Plus, que incluye 4 años de garantía y mantenimiento.

Desde su lanzamiento en 2022, el bZ4X ha alcanzado más de 150.000 unidades vendidas en Europa, consolidándose como el tercer modelo más popular en su segmento. Con esta renovación, Toyota no solo perfecciona un modelo que ya era exitoso, sino que eleva el nivel en aspectos clave como la autonomía, la carga y el confort.