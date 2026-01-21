Investigadores analizan formaciones geológicas en la cordillera de los Andes para comprender procesos extremos vinculados al origen de la vida..

Un equipo de científicos ha realizado un descubrimiento reciente y notable que podría ofrecer nuevas perspectivas sobre los procesos primordiales que condujeron al surgimiento de la vida en la Tierra, según estudios recientes y análisis científicos divulgados en prensa.

La investigación se enfoca en las formaciones geológicas de los Andes, donde las condiciones extremas habrían propiciado la formación de moléculas orgánicas, consideradas esenciales para el desarrollo de la vida hace miles de millones de años.

Este hallazgo no solo amplía nuestro entendimiento sobre el origen de la vida, sino que también resalta la importancia de estudiar entornos extremos en la búsqueda de respuestas sobre cómo se originó la vida en nuestro planeta.

Un estudio reciente -publicado en Science Direct- sobre vida microbiana en sistemas hidrotermales de gran altitud en los Andes ha mostrado cómo comunidades adaptadas a condiciones extremas (temperaturas entre 42 °C y 64 °C) pueden llevar a cabo transformaciones biogeoquímicas complejas, aportando un modelo real sobre cómo procesos químicos y biológicos interactúan en entornos geotérmicos extremos.

Un equipo científico estudia ambientes de alta montaña en busca de pistas sobre cómo pudieron formarse las primeras moléculas orgánicas.

Teoría hidrotermal y su vínculo con los Andes

Una de las teorías más ampliamente aceptadas en relación con el origen de la vida es la hidrotermal, que sostiene que la vida emergió en las profundidades oceánicas, específicamente en torno a chimeneas hidrotermales. De acuerdo con esta hipótesis, los respiraderos submarinos habrían liberado moléculas ricas en hidrógeno, esenciales para las reacciones químicas primordiales que dieron origen a la vida. No obstante, el descubrimiento de formaciones análogas en los Andes sugiere que este proceso podría haber tenido lugar también en entornos geotérmicos de gran altitud.

Los Andes, caracterizados por su notable actividad geotérmica, constituyen un laboratorio natural idóneo para investigar cómo estos procesos químicos podrían haberse desarrollado en condiciones extremas. Este hallazgo ha abierto nuevas avenidas para la investigación científica y algunos expertos ya están sugiriendo que estos descubrimientos podrían desafiar las teorías más convencionales sobre el origen de la vida, promoviendo un debate enriquecedor en la comunidad científica.

Las condiciones geotérmicas de los Andes vuelven a estar en el centro de nuevas investigaciones sobre los inicios de la vida en la Tierra.

El descubrimiento que transforma nuestra comprensión de la evolución molecular

El reciente hallazgo en los Andes podría aportar información útil para comprender cómo las primeras moléculas orgánicas lograron sobrevivir y evolucionar a lo largo del tiempo. De manera similar a las teorías que abordan la evolución química, las cuales postulan que los aminoácidos y otros compuestos orgánicos emergieron a partir de reacciones provocadas por la radiación solar y las elevadas temperaturas, los descubrimientos recientes sugieren que las formaciones geológicas en las profundidades de los Andes habrían creado un entorno propicio para el surgimiento de estas moléculas esenciales.

Este tipo de estructuras rocosas podría haber brindado un refugio a las primeras moléculas orgánicas frente a condiciones adversas, facilitando así su evolución y el eventual surgimiento de las primeras formas de vida. Los investigadores sostienen que el estudio de estos antiguos sistemas geotérmicos en los Andes podría ofrecer pistas cruciales para desentrañar uno de los enigmas más perdurables de la humanidad.

Avances en investigación y retos que enfrentar

A pesar de los emocionantes avances logrados, este descubrimiento presenta numerosos retos por delante. Los científicos deberán seguir investigando estas formaciones en los Andes y realizar comparaciones con otros lugares geotérmicos alrededor del mundo. La meta es establecer si estos procesos son exclusivos de esta región o si han podido manifestarse en otros entornos similares.

Este descubrimiento también reaviva la discusión sobre la influencia de los ambientes extremos en el origen de la vida. Los Andes, con su singularidad geológica, constituyen un escenario propicio para llevar a cabo estas investigaciones, las cuales podrían revolucionar nuestra comprensión acerca de cómo surgió la vida en nuestro planeta.