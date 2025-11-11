Un dinosaurio con una “armadura” de espinas óseas que llegaban hasta a un metro de longitud fue descubierto recientemente en Marruecos. Se trata del anquilosaurio más antiguo conocido hasta el momento, con 165 millones de años, y el primero descubierto en África.

La expedición se ha llevado a cabo por un equipo de paleontólogos británicos, estadounidenses y marroquíes. Allí, los expertos encontraron mucho más esqueleto del que esperaban: todo el cuerpo del dinosaurio estaba cubierto de púas.

De ese modo, los resultados del descubrimiento han sido publicados en la revista científica Nature, y revelan que la armadura elaborada del anquilosaurio primitivo cambia el rumbo de la comprensión sobre la evolución de estos dinosaurios.

Anquilosaurio: ¿cómo es su armadura y qué la hace tan especial?

Además de sus costillas puntiagudas, el dinosaurio nombrado por los paleontólogos como "Spicomellus" poseía enormes espinas que sobresalían de sus caderas, una cola con forma de arma, huesos afilados que recorrían sus costados y un collar óseo rodeado de púas. Se cree que el más largo medía más de un metro de largo, sobresaliendo de ambos lados de su cuello.

La presencia de vértebras de “mango” en la cola de Spicomellusindica que poseía un arma en la cola, lo que anula la comprensión actual de la evolución de la maza de la cola en los anquilosaurios, ya que anteriormente se pensaba que estas estructuras habían evolucionado solo en el Cretácico Temprano.

Esta armadura ornamentada puede haber funcionado tanto para exhibición como para defensa, y una reducción posterior a una armadura más simple con osteodermos menos extravagantes en los taxones del Cretácico Tardío podría indicar un cambio hacia una función principalmente defensiva, tal vez en respuesta a mayores presiones de depredación o un cambio a exhibiciones de cortejo combativas.

¿Qué descubrieron con esta expedición?

La paleontóloga Susannah Maidment afirma que los fósiles, “absolutamente extraños”, están cambiando la forma en que los científicos creen que evolucionaron estos dinosaurios acorazados.

“Cuando nombramos originalmente a Spicomellus, existían dudas de que fuera un anquilosaurio", recuerda Susannah. “Ahora, no solo podemos confirmar sin lugar a dudas que esta interpretación era correcta, sino que el único anquilosaurio conocido de África es mucho más extraño de lo que nadie imaginaba".

Por su parte, el profesor Richard Butler de la Universidad de Birmingham, quien codirigió el nuevo artículo sobre Spicomellus , agrega que estos fósiles son “un descubrimiento increíblemente significativo”.

Esto se debe, a que según Butler, "el Spicomellus es uno de los dinosaurios más extraños" que han descubierto. “Es completamente diferente a cualquier otro encontrado en cualquier otro lugar del mundo”, sostuvo.