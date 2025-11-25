El ministro de Transportes y Movilidad sostenible, Óscar Puente, dijo hoy en Londres que espera que la compañía ferroviaria RENFE saque en breve una licitación para la adquisición de trenes de alta velocidad que permitan cubrir la promesa de una línea mejorada en el corredor Madrid-Barcelona de hasta 350 kilómetros por hora.

Puente, que se encuentra en Londres para participar en una asamblea de la Organización Marítima Internacional, reconoció que en este momento no existen trenes capaces de dar ese servicio, y por ello ha emprendido una serie de viajes -a Alemania, otro próximo a Italia- para acelerar esa compra en el corto plazo.

Aunque no quiso dar cifras concretas de trenes que entren en esa licitación, justificó su compra por “una demanda disparada” de pasajeros, tanto en alta velocidad como en cercanías, algo que además coincide con la apuesta de su Gobierno por “la movilidad sostenible”.

Puso como ejemplo que el Gobierno ha conseguido añadir en los últimos cinco años 750 kilómetros a la red de alta velocidad, y lo comparó con la red en el Reino Unido, donde los 350 kilómetros entre Londres y Birmingham van acumulando retrasos y se prevén ahora para 2039.

Por otro lado, Puente dijo que el desarrollo de la alta velocidad no tiene por qué afectar a la red de cercanías, y subrayó el refuerzo que esta última va a tener en Málaga, Valladolid y Valencia; además, recordó que el año próximo se espera la llegada de 400 trenes nuevos que permitirán renovarlas.

El ministro lamentó haber heredado “una planificación de compras muy poco ambiciosa” de hace más de cinco años, que se limita a “reponer material descartado”, y de ahí que su ministerio esté embarcado en esta política de nuevas compras.

Fuente: EFE