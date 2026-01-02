Buenas noticias para conductores: ya no tendrán que pasar la ITV desde 2026 si su coche está en este listado. Imagen: archivo.

En este 2026, España se prepara para una de las obligaciones más temidas por todos los conductores: pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). No obstante, según la nueva normativa, aquellos coches que cumplan ciertos criterios quedarán exentos de este trámite.

Hasta ahora todos los vehículos en circulación debían someterse a la ITV, un examen exhaustivo que verifica el estado de cada componente del coche, desde las luces hasta los neumáticos. Este trámite, que debe realizarse cada año o cada dos si el vehículo tiene menos de 10 años, es de suma importancia para asegurar que el coche está en condiciones óptimas de circular.

A partir de 2025, algunos conductores podrán olvidarse de una de las obligaciones más temidas: pasar la Inspección Técnica de Vehículos. (Imagen: archivo)

Ya no tendrán que pasar la ITV desde 2026 si su coche está en este listado

La Dirección General de Tráfico (DGT) introdujo desde 2025 una reforma que exime a los vehículos matriculados antes del 1 de enero de 1950 de pasar la ITV. La medida responde al interés por reconocer y proteger a los vehículos históricos, considerados parte del patrimonio cultural de España.

El objetivo principal de esta normativa es fomentar el reconocimiento y la conservación de vehículos históricos. Los propietarios de automóviles y ciclomotores fabricados antes de 1950 ya no tendrán que preocuparse por renovar la pegatina de la ITV, por lo que podrán disfrutar de una ventaja significativa frente a otros conductores.

Vehículos históricos exentos de ITV: la nueva normativa

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha introducido cambios significativos en la normativa de vehículos históricos que benefician a propietarios y coleccionistas. Desde el 1 de octubre de 2024, el Real Decreto 892/2024 establece que los vehículos con más de 60 años desde su fabricación o primera matriculación quedan completamente exentos de pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Esta exención también se aplica a todos los ciclomotores catalogados como históricos, independientemente de su antigüedad. Adicionalmente, desde el 1 de enero de 2025, los vehículos matriculados antes del 1 de enero de 1950 también están liberados de esta obligación. La medida responde al interés por reconocer y proteger a los vehículos históricos, considerados parte del patrimonio cultural de España.

Para que un vehículo sea catalogado como histórico debe cumplir ciertos requisitos: tener al menos 30 años desde su fabricación o primera matriculación, mantenerse en su estado original sin cambios fundamentales en componentes como motor, frenos, dirección, suspensión o carrocería, y destinarse a un uso ocasional que no exceda los 96 días al año.

Los vehículos históricos que aún no alcanzan los 60 años de antigüedad deben pasar la ITV con periodicidades ampliadas: cada 2 años para vehículos de 30 a 40 años, cada 3 años para los de 40 a 45 años, y cada 4 años para aquellos entre 45 y 60 años. Las motocicletas históricas tienen una periodicidad unificada de 4 años independientemente de su edad.

Según datos oficiales de la DGT, en España hay aproximadamente 47.000 vehículos catalogados como históricos, una cifra modesta comparada con otros países europeos como Francia (400.000), Alemania (600.000) o Reino Unido (más de un millón).

Entre los modelos que pueden obtener esta catalogación se encuentran clásicos populares españoles como el SEAT 600, SEAT 124, Citroën 2CV o Renault 5, así como modelos más recientes que ya cumplen 30 años como el Audi TT (1998), BMW Z3 (1996) o Mercedes SLK (1996). Los vehículos históricos gozan de ventajas adicionales como acceso a Zonas de Bajas Emisiones durante hasta 96 días al año, bonificaciones en el impuesto de circulación según cada municipio, y un distintivo especial circular amarillo con la letra “H” negra que reemplaza la pegatina tradicional de la ITV.