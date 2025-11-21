El evento culinario que llega a Madrid: quieren llevar los sabores de las Islas Canarias a todo el país. (Imagen: Desde Canarias)

El próximo lunes 24 de noviembre, Madrid será el punto de encuentro de la presentación oficial de “Desde Canarias”, una iniciativa culinaria que busca reforzar la presencia y el consumo de productos canarios en la Península.

El proyecto nace con la intención de destacar la calidad y singularidad de la oferta gastronómica del archipiélago, así como de acercar al público peninsular una tradición culinaria que combina historia, territorio y excelencia.

El objetivo central de esta propuesta consiste en poner en valor el sello “Elaborado en Canarias” a lo largo de todo el mercado español durante el próximo añ o. Para ello, se busca sensibilizar a los consumidores sobre los beneficios de los productos canarios, apoyar al sector alimentación, promover su calidad y singularidad y abrir nuevas oportunidades.

El eje central del proyecto es una Web–App que permitirá, con un solo clic, localizar puntos de venta de productos canarios en toda España.

“Desde Canarias” | ¿Dónde y cuándo se celebra el evento culinario?

El acto tendrá lugar el próximo lunes, 24 de noviembre, en el Espacio Clara del Río, ubicado en C. del Maestro Alonso, 25 (28028, Madrid). La jornada se dividirá en::

Sesión de prensa: de 11:30 a 14:00 h.

Sesión profesional: de 16:00 a 18:30 h.

La apertura de puertas está prevista a las 11:30 h.

Entre las empresas participantes figuran algunas de las marcas más reconocidas de las Islas Canarias, como Gofio La Piña, Panna y Pomodoro, Grupo Kalise, Maxorata, Jualex Canarias, Tirma, Arehucas, Ahembo–Clipper, Libby’s, Bandama, Unicorf, Argodey Fortaleza y Ejove Laboratory. De ellas, diez estarán presentes de forma física con espacios propios diseñados como pequeños salones domésticos, un formato pensado para generar cercanía con los asistentes.

En el área central se instalará un gran bodegón con todos los productos expuestos, junto a una zona específica para la presentación del proyecto, equipada con pantalla, sofá y sillón.

La jornada incluirá un showcooking a cargo del chef Víctor Ellin, Chef Ejecutivo del Grupo Barbillon, quien mostrará distintas elaboraciones creadas con productos canarios. Ellin lleva un año trabajando con productos canarios, que ya ha incorporado a sus propuestas de catering para eventos.

La escaleta del evento contempla, a las 12:00 h, una rueda de prensa con Gustavo, Virgilio y el propio Ellin, dirigida a periodistas, directivos del sector e influencers. En ella se proyectará un vídeo grabado en las calles de Madrid en el que se muestra qué productos canarios identifican los transeúntes.

También se presentará oficialmente la Web–App, acompañada del concepto visual “Canarias al alcance de tu mano”, que incluye mapas interactivos, fichas informativas y localización de puntos de venta. Tras la rueda de prensa, a las 12:30 h, comenzará el showcooking y, a las 14:00 h, se dará por finalizada la sesión matinal.

Por la tarde, las puertas volverán a abrirse a las 15:30 h para empresas y sus clientes, y a las 16:00 h dará inicio la sesión profesional con nuevas degustaciones.

Cabe destacar que el acto contará con la presencia de influencers de gran alcance, como @cintiia_rm y @losplanesquetegustan. El listado de microinfluencers y medios de comunicación asistentes aún está pendiente de confirmación.