La nueva normativa de tráfico en España trae consigo un cambio clave en la señalización de emergencia de los vehículos. A partir del 1 de enero de 2026 será obligatorio llevar una baliza V16 conectada y homologada por la Dirección General de Tráfico (DGT) para señalizar averías o accidentes en carretera.

Para anticiparse a este cambio, la cadena Lidl ha lanzado en España una oferta destacada de la baliza de la marca OSRAM —modelo señal de bengala V16 IoT— que ya está etiquetada como homologada DGT 3.0 y equipada con tarjeta SIM para enviar la ubicación del vehículo en caso de emergencia.

La cadena de supermercados Lidl ha puesto en oferta uno de los modelos de baliza V16 homologada más asequibles del mercado.

Por qué es clave llevar una baliza V16 homologada

La normativa establece que a partir de la fecha indicada solo podrán usarse dispositivos V16 que estén conectados a la plataforma DGT 3.0. Los tradicionales triángulos de emergencia y las balizas sin conectividad dejarán de valer legalmente.

Los modelos homologados, como el OSRAM que comercializa Lidl, permiten activar la señal desde el interior del vehículo y fijarla magnéticamente en el techo. Además, se conectan de forma automática para transmitir la ubicación a la DGT y alertar a otros conductores.

Cuánto cuesta y qué características ofrece la baliza de Lidl

El modelo OSRAM Señal de bengala V16 IoT está disponible en Lidl con un precio de 29,99 euros, una rebaja del 45 % respecto al PVP anterior de 54,90 euros.

Entre sus especificaciones se destaca:

Conectividad IoT mediante tarjeta SIM que transmite ubicación anónima a la DGT.

Base imantada para fijación rápida sin salir del coche.

Luz LED de alta intensidad, visible hasta 1 kilómetro incluso en malas condiciones.

Qué pasa si no llevas la baliza o no está conectada en el coche

La DGT ha recordado que las sanciones pueden llegar a 80 euros por no llevar el dispositivo obligatorio y hasta 200 euros en caso de avería sin señalización adecuada. Además, si la baliza no está conectada, se considera como si no dispusieras de ella, lo que implica el incumplimiento de la normativa.

Este dispositivo se fija al coche sin salir del vehículo y transmite la ubicación a la DGT automáticamente en caso de emergencia. Lidl

La adquisición de un modelo homologado y conectado como este además contribuye a mejorar la seguridad vial: reduce el riesgo de atropellos al señalizar el vehículo desde el interior en vías rápidas y permite que la ubicación llegue inmediatamente a los servicios de emergencia.

La baliza V16 es un elemento esencial para cualquier coche. Esta oferta permite que los conductores puedan empezar a cumplir con la normativa sin tener que apurarse cerca de la fecha límite.