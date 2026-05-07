Hay expectativa en España ante el arribo del buque MV Hondius que contiene a 140 pasajeros a bordo y que podrían estar infectados de hantavirus, tras las tres muertes confirmadas. Ahora, Fernando Clavijo, presidente de Canarias, informó qué pasará con este barco. “No puedo permitir que entre en Canarias”, había exclamado el mandatario canario en declaraciones a la emisora de radio Onda Cero. Sin embargo, este miércoles tuvo una reunión con Sanidad para definir el protocolo que seguirán con el navío. En declaraciones con diferentes medios de comunicación españoles, Clavijo reveló que le manifestó “no estar de acuerdo” con que el buque del hantavirus arribe a territorio español. A pesar de que le remarcó la “no obligación y vinculación jurídica” sobre esta medida, finalmente sí llegará a las costas de Canarias. No obstante, la decisión llega con una buena noticia para el presidente: “Nos han transmitido que no atracará, solo fondeará”. “Creemos que es una muy buena noticia porque vectores de contagio y riesgos se disminuyen, por lo tanto la evacuación de esos pasajeros va a ser por una lancha o una nave nodriza para recogerlos y trasladarlos al aeropuerto”, agregó. A su vez, indicó que ninguno de los pasajeros “saldrá del buque hasta que no esté la aeronave en el aeropuerto”, a la vez que garantizarán todas las medidas de seguridad con “equipos de protección individual para evitar cualquier tipo de contagio y transmisión”. En su diálogo con la ministra Mónica García Gómez, Clavijo le pidió otra condición para evitar la propagación del hantavirus en España. “Nosotros queremos que el buque que se fondee esté el menor tiempo posible en nuestras costas”, manifestó. En ese sentido, remarcó: “Lo que le solicitamos al Gobierno de España es que, si la tripulación no tiene ningún tripulante que necesite atención médica, automáticamente, desde que se produzca el desembarco de todos los pasajeros y el traslado a sus países, ese buque continúe hacia Países Bajos”. Vale destacar que, en principio, se había informado que los pasajeros iban a ser evacuados desde Cabo Verde, aunque durante la tarde del martes se cambió la decisión. Este panorama descolocó a Canarias, por lo que su presidente comunicó el descontento. Clavijo le indicó a la prensa que, además del cambio de criterio de evacuación, también estaba disgustado con la falta de información por parte del Gobierno de Sánchez: “A día de hoy se celebró en Canarias una reunión con el equipo de petición civil, y nosotros todavía no tenemos ningún informe médico ni tenemos ningún informe más allá”. Solamente han recibido una petición de ayuda de la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, adelantó que esta tarde recibirían esos informes de salud de los pasajeros, aunque el fastidio por la ausencia de datos concretos sobre los casos ya era evidente. “Esta tarde parece que nos van a dar esos informes, porque cuando yo digo que necesitamos información para poder actuar, hablo de informes, hablo de documentos, no hablo de llamadas, que perfecto, pueden haberlas, pero si obviamente no hay documentos, difícilmente podemos actuar”, insistió.