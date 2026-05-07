El Gobierno de España confirmó este jueves cómo será el operativo sanitario ante la llegada del crucero MV Hondius a aguas de Canarias, luego de que se detectara un brote de hantavirus a bordo. El barco, que había partido desde Ushuaia, en el sur de Argentina, quedó bajo atención internacional después de que fallecieran tres personas tras contraer el virus, que se transmite por saliva o heces de roedores. Según EFE, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, recibió información oficial sobre la evacuación del barco y explicó que el crucero finalmente permanecerá fondeado frente a Tenerife y no atracará en el puerto de Granadilla de Abona. Asimismo, continúan las discusiones sobre el carácter obligatorio o voluntario de la cuarentena para los pasajeros. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aseguró que la cuarentena para los pasajeros españoles será obligatoria “en los casos que se determinen” por las autoridades científicas. La aclaración llegó después de las diferencias públicas surgidas dentro del propio Gobierno, luego de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, hablara inicialmente de cuarentenas voluntarias. Según explicó Torres, el Ejecutivo cuenta con respaldo legal para imponer aislamientos obligatorios mediante la ley 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública. “Siguiendo protocolos y reglas de Sanidad, esa cuarentena será, en los casos que así se determinen por autoridades, obligatoria”, sostuvo. El ministro también detalló que los 14 españoles que permanecen en el crucero —13 pasajeros y un tripulante— siguen asintomáticos. Una vez desembarquen, serán trasladados “encapsulados” hasta vehículos especiales y luego viajarán en avión hacia Madrid, donde serán derivados al Hospital Gómez Ulla. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, defendió la coordinación institucional y afirmó que “en una situación de salud pública como esta, la coordinación y la confianza entre instituciones forman parte de la respuesta sanitaria”. Si bien la dirigente Cuca Gamarra ha señalado que la obligatoriedad de la cuarentena para los catorce españoles del Hondius es lo “lógico”, más tarde, la portavoz Ester Muñoz se ha limitado a indicar que tienen que ser únicamente los técnicos los que decidan al respecto. Vox endureció sus críticas contra el Gobierno por la gestión del brote de hantavirus. Su líder, Santiago Abascal, afirmó en Almuñécar que Pedro Sánchez sería capaz de “provocar una pandemia” para desviar la atención mediática de problemas políticos como el caso Koldo. Además, aseguró que el presidente del Gobierno carece de “escrúpulos” y acusó a la ministra de Sanidad, Mónica García, de seguirle el juego a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde Sumar, la diputada Aína Vidal valoró positivamente la intervención de la OMS y consideró “un honor” que el organismo internacional haya elegido a España como lugar de recepción del crucero. La legisladora destacó las capacidades técnicas y sanitarias del país para afrontar una situación de este tipo. La líder de Podemos, Ione Belarra, reclamó evitar la politización del caso y sostuvo que el foco debe ponerse en seguir las recomendaciones y directrices de las autoridades sanitarias. El gobierno de Santa Elena (de soberanía británica) informó que no existen casos sospechosos ni confirmados de hantavirus en la isla, aunque mantiene monitoreo diario sobre un pequeño grupo de personas que tuvo contacto estrecho con pasajeros del crucero. Las autoridades locales trabajan junto con la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido y la OMS para compartir información y controlar la situación sanitaria. Según indicaron, el riesgo para la población general continúa siendo bajo y recordaron que la cepa andina del hantavirus “no se contrae por contacto social casual”. El gobernador Nigel Phillips reconoció que la isla atraviesa una crisis “que nadie hubiera deseado”, aunque destacó que la respuesta de la comunidad fue “serena, mesurada y proporcionada”.