Recientemente, se ha descubierto en Marruecos un dinosaurio que poseía una “armadura” de espinas óseas que alcanzaban hasta un metro de longitud. Este hallazgo corresponde al anquilosaurio más antiguo conocido hasta la fecha, con una antigüedad de 165 millones de años y es el primero que se encuentra en África. La expedición fue realizada por un equipo de paleontólogos británicos, estadounidenses y marroquíes. En el transcurso de la investigación, los expertos hallaron un esqueleto más completo de lo anticipado: el cuerpo del dinosaurio estaba completamente cubierto de púas. Los resultados de este descubrimiento han sido publicados en la revista científica Nature y evidencian que la armadura compleja del anquilosaurio primitivo transforma la comprensión sobre la evolución de estos dinosaurios. La presencia de vértebras de “mango” en la cola de Spicomellus indica que poseía un arma en la cola, lo que anula la comprensión actual de la evolución de la maza de la cola en los anquilosaurios, ya que anteriormente se pensaba que estas estructuras habían evolucionado solo en el Cretácico Temprano. Además de sus costillas puntiagudas, el dinosaurio nombrado por los paleontólogos como "Spicomellus" poseía enormes espinas que sobresalían de sus caderas, una cola con forma de arma, huesos afilados que recorrían sus costados y un collar óseo rodeado de púas. Se cree que el más largo medía más de un metro de largo, sobresaliendo de ambos lados de su cuello. Esta armadura ornamentada puede haber funcionado tanto para exhibición como para defensa y una reducción posterior a una armadura más simple con osteodermos menos extravagantes en los taxones del Cretácico Tardío podría indicar un cambio hacia una función principalmente defensiva, tal vez en respuesta a mayores presiones de depredación o un cambio a exhibiciones de cortejo combativas. La paleontóloga Susannah Maidment sostiene que los fósiles, “absolutamente extraños”, están transformando la concepción que tienen los científicos sobre la evolución de estos dinosaurios acorazados. “Cuando nombramos originalmente a Spicomellus, existían dudas sobre su clasificación como anquilosaurio", recuerda Susannah. “Ahora, no solo podemos confirmar sin lugar a dudas que esta interpretación era correcta, sino que el único anquilosaurio conocido de África es mucho más extraño de lo que nadie había imaginado". Por su parte, el profesor Richard Butler de la Universidad de Birmingham, quien codirigió el nuevo artículo sobre Spicomellus, añade que estos fósiles representan “un descubrimiento increíblemente significativo”. Esto se debe a que, según Butler, "el Spicomellus es uno de los dinosaurios más extraños" que han sido descubiertos. “Es completamente diferente a cualquier otro hallado en cualquier parte del mundo”, afirmó.