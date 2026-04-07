El Corte Inglés ha lanzado una nueva oferta tecnológica que está captando la atención de los consumidores en España: el Apple iPad 11 (2025). Este dispositivo de Apple combina potencia, diseño y versatilidad, convirtiéndose en una de las opciones más atractivas del mercado para quienes buscan una tablet moderna a un precio competitivo. Con un descuento en su precio original, este dispositivo se posiciona como una oportunidad destacada dentro del catálogo actual de la empresa. El iPad 11 llega con importantes mejoras en rendimiento y experiencia visual. Equipado con el chip A16, ofrece un funcionamiento ágil tanto para tareas cotidianas como para usos más exigentes, como edición de contenidos o consumo multimedia en alta calidad. Además, su pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas proporciona una visualización nítida y realista, gracias a tecnologías como True Tone y un brillo de hasta 500 nits. Su diseño de borde a borde y su compatibilidad con accesorios como el Apple Pencil refuerzan su carácter versátil, pensado tanto para productividad como para entretenimiento. El Apple iPad 11 está disponible en El Corte Inglés por 359 euros, frente a su precio original de 379 euros. Los interesados pueden adquirirlo tanto a través de la tienda online como en establecimientos físicos, con múltiples opciones de entrega. De ese modo, cuenta con envío gratuito a domicilio, recogida en tienda, Click&Car o puntos asociados como Correos y Supercor. Además, la compañía ofrece financiación para facilitar la compra o la posibilidad de renovar el dispositivo al cabo de tres años, sujeto a condiciones.