La llegada de la primavera es un momento clave para el crecimiento de muchas plantas y árboles frutales. Con temperaturas más cálidas y una mayor actividad vegetativa, el limonero necesita algunos cuidados específicos para desarrollarse con fuerza y producir frutos.

Uno de los puntos más importantes es el riego. Aunque existe la costumbre de regar estas plantas todos los días, el exceso de agua puede ser tan perjudicial como la falta de humedad.

La frecuencia tampoco debe ser la misma durante todo el año. Como referencia general, en primavera puede ser necesario regar unas dos veces por semana, aunque la frecuencia debe adaptarse a las lluvias, la temperatura, el tipo de suelo y el tamaño del árbol.

Cada cuánto hay que regar el limonero en primavera

Para un limonero que crece en el jardín, dos riegos semanales pueden ser una buena referencia durante la primavera. Sin embargo, no se trata de una regla rígida: si hubo lluvias abundantes o el suelo todavía conserva humedad, no es necesario volver a regar.

Una guía del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sobre el cuidado del limonero señala que las necesidades de agua aumentan a medida que crece la planta y que también se incrementan cuando suben las temperaturas.

Por eso, un árbol joven no necesita la misma cantidad de agua que un ejemplar adulto. El tipo de suelo también influye: los terrenos arenosos pierden humedad más rápidamente, mientras que los suelos más pesados pueden conservarla durante más tiempo.

La mejor forma de saber si llegó el momento de regar es comprobar la humedad del suelo antes de volver a echar agua. Si todavía permanece húmedo en profundidad, conviene esperar.

La Universidad de Arizona recomienda como referencia comprobar la humedad del terreno y evitar volver a regar hasta que el suelo se haya secado a unos 15 centímetros de profundidad. De esta manera, se busca que el agua llegue a la zona de las raíces sin mantener el terreno permanentemente saturado.

También es importante que el agua penetre en profundidad y no se limite a mojar apenas la superficie. Un riego superficial y frecuente puede ser menos efectivo que uno que permita humedecer correctamente la zona donde se desarrollan las raíces.

El error que puede afectar a los limones

Uno de los errores más habituales es pensar que más agua significa más frutos. En realidad, el exceso de humedad puede perjudicar al sistema radicular y favorecer problemas asociados a un mal drenaje.

Del otro lado, un limonero sometido a estrés hídrico también puede sufrir consecuencias. La falta de agua puede reducir el tamaño de los frutos y, si se mantiene durante demasiado tiempo, provocar síntomas como hojas enrolladas, pérdida de color y caída de hojas, flores o frutos.

Por eso, durante la primavera conviene mantener un riego regular, pero adaptarlo a las condiciones del momento. Si llovió, no hace falta repetir el riego simplemente porque hayan pasado determinados días.

La forma de aplicar el agua también importa. En árboles establecidos, las raíces se extienden debajo de la copa y hacia el exterior, por lo que no conviene concentrar todo el riego contra el tronco. Lo recomendable es distribuir el agua en la zona donde se encuentra el sistema radicular.

En cuanto al horario, durante los meses de temperaturas más elevadas es preferible regar a primera hora de la mañana o al atardecer, cuando la evaporación es menor. También conviene evitar los momentos de mayor intensidad del sol.

Con estos cuidados, el objetivo no es mantener la tierra constantemente mojada, sino lograr que el limonero tenga humedad suficiente y estable para atravesar su etapa de crecimiento. La frecuencia de alrededor de dos riegos semanales puede servir como punto de partida, pero la humedad real del suelo es la que debe determinar cuándo volver a regar.