En España, el Gobierno establece 14 días de fiesta en todo el territorio, de los cuales 12 son feriados de carácter nacional y dos son designados por las comunidades autónomas. Sin embargo, existen otras festividades en el calendario en los que se recuerdan acontecimientos importantes.

Entre dichas festividades se encuentra El Día de los Derechos Humanos, un día no festivo que se celebra cada miércoles, 10 de diciembre de 2025 para mantener viva la historia de España.

¿Qué se celebra el miércoles 10 de diciembre?

El Día de los Derechos Humanos se celebra el 10 de diciembre en conmemoración de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Este día fue proclamado oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1950, marcando un hito en la historia de la defensa de los derechos fundamentales de todas las personas. La celebración busca recordar la importancia de estos derechos y su universalidad, promoviendo la igualdad y la dignidad para todos.

Los derechos humanos son inalienables y pertenecen a todos los seres humanos, sin distinción alguna. La Organización de las Naciones Unidas ha establecido una lista de derechos que incluyen el derecho a la vida, la libertad, la educación y el trabajo, entre otros. La celebración del Día de los Derechos Humanos es una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de respetar y proteger estos derechos, así como para combatir la discriminación en todas sus formas.

Además, el Día de los Derechos Humanos es un momento para reconocer el trabajo de quienes han luchado por estos derechos a lo largo de la historia. La Declaración Universal, que ha sido traducida a más de 500 idiomas, es un testimonio del compromiso global hacia la justicia y la igualdad. Celebrar este día implica también la responsabilidad de cada individuo de contribuir a un mundo más justo y humano, promoviendo la conciencia y el respeto por los derechos de todos.

¿Cómo celebrar el Día de los Derechos Humanos?

Para celebrar el Día de los Derechos Humanos, se puede organizar una campaña de concienciación en redes sociales, compartiendo información sobre los derechos humanos y su importancia. Publicar artículos, infografías o videos que expliquen los 30 artículos de la Declaración Universal puede ayudar a educar a más personas sobre este tema fundamental.

Además, se pueden realizar actividades comunitarias, como charlas, talleres o proyecciones de películas que aborden la temática de los derechos humanos. Estas iniciativas no solo fomentan el diálogo y la reflexión, sino que también inspiran a otros a unirse a la causa y trabajar juntos por un mundo más justo y equitativo.