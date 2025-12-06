El Gobierno de España establece solo 14 feriados nacionales de los cuales 12 son a nivel nacional y dos elegidos por las comunidades autonómicas. Sin embargo, existen otras festividades en el país en las que se conmemoran fechas destacadas.

En el sábado, 6 de diciembre de 2025, los ciudadanos de España conmemoran El Día de la Constitución, considerado festivo, para conservar las tradiciones y mantener viva la historia del país.

¿Qué se celebra el sábado 6 de diciembre?

El Día de la Constitución se celebra el 6 de diciembre en España para rendir homenaje a la Carta Magna, que establece los derechos y deberes de los ciudadanos, así como la organización del Estado. Este festivo nacional es un recordatorio de la importancia de la Constitución en la vida democrática del país.

La celebración tiene un trasfondo político e histórico significativo, ya que conmemora la consolidación de la democracia tras la dictadura franquista. El 6 de diciembre de 1978, el pueblo español aprobó la Constitución en un referéndum, donde cerca del 90% de los votantes se pronunciaron a favor de su proyecto.

Desde 1983, el Día de la Constitución se celebra oficialmente como festivo nacional, marcando la ratificación de un documento que simboliza el fin de 40 años de dictadura y el inicio de una nueva era de libertad y democracia en España.

¿Cómo celebrar el Día de la Constitución?

Para celebrar el Día de la Constitución en España, se pueden participar en las Jornadas de Puertas Abiertas del Congreso de los Diputados, donde los ciudadanos tienen la oportunidad de conocer el lugar donde se elaboró la Carta Magna. Durante estos días, se realizan actividades como lecturas de la Constitución y recorridos por el Hemiciclo, lo que permite a los asistentes conectar con la historia democrática del país.

Además, es común que las ciudades organicen actos conmemorativos, como izados de banderas y carreras populares. Muchas familias aprovechan el puente que se forma con el Día de la Inmaculada Concepción para viajar o preparar sus hogares para las festividades navideñas, decorando con árboles de Navidad y belenes, lo que añade un ambiente festivo a la celebración del Día de la Constitución.