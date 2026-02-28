En España, el Gobierno establecen 14 días de festividad en todo el país, de los cuales 12 son a nivel nacional y dos son designados por las comunidades autónomas. No obstante, hay otras celebraciones en el calendario que conmemoran eventos importantes y no son parte de estos feriados. En el sábado, 28 de febrero de 2026, los ciudadanos de España conmemoran El Día de Andalucía, considerado feriado regional, para conservar las tradiciones y mantener viva la historia del país. El Día de Andalucía se celebra el 28 de febrero, una fecha que conmemora la identidad y cultura de esta región del sur de España. Esta festividad tiene su origen en el referéndum de 1980, donde los andaluces votaron a favor de la autonomía plena, marcando un hito en la historia de España y dando lugar a la creación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Desde su instauración, el Día de Andalucía ha evolucionado de ser una conmemoración del referéndum a una celebración del orgullo andaluz. Es un día para reflexionar sobre la historia, los logros y los desafíos de la comunidad, así como para resaltar la importancia de la participación ciudadana en la construcción de la identidad regional. Las celebraciones incluyen actos institucionales, desfiles, música, gastronomía y actividades educativas en las escuelas. La jornada se convierte en una oportunidad para que los andaluces muestren su aprecio por la diversidad cultural y la riqueza histórica de su tierra, destacando símbolos como la bandera y el himno de Andalucía. Para celebrar el Día de Andalucía, los andaluces participan en actos institucionales, como izadas de bandera y discursos en diversas localidades. Las calles se llenan de desfiles y manifestaciones que destacan la identidad andaluza a través de trajes tradicionales, música y expresiones artísticas, creando un ambiente festivo y de orgullo regional. La gastronomía juega un papel fundamental en la celebración, con restaurantes que ofrecen menús especiales y ferias gastronómicas que resaltan la riqueza culinaria de la región. Además, las escuelas organizan actividades educativas sobre la historia y cultura andaluza y se suele disfrutar de un desayuno andaluz de pan con aceite de oliva, fomentando así el aprecio por la identidad cultural de Andalucía.