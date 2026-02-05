Las freidoras de aire se han vuelto uno de los electrodomésticos más populares en las cocinas modernas de todo el mundo, según la analista de datos Circana, aproximadamente dos tercios de los hogares tienen al menos una freidora de aire. Su promesa de ofrecer alimentos crujientes y deliciosos con menos grasa las ha convertido en una alternativa saludable a las frituras tradicionales. Sin embargo, a pesar de sus beneficios, recientes incidentes han puesto en duda su seguridad, lo que ha llevado a la retirada masiva de algunos modelos. Estos electrodomésticos han revolucionado la forma en que cocinamos al utilizar aire caliente en lugar de aceite para freír los alimentos. Esta técnica reduce significativamente el contenido de grasa y calorías, una opción ideal para quienes buscan una alimentación saludable sin sacrificar el sabor. Además, según un estudio de la Universidad de Birmingham publicado en noviembre de 2024, las freidoras de aire emiten menos compuestos orgánicos volátiles (COV) que la fritura tradicional, mejorando la calidad del aire en interiores cuando se mantienen limpias. A pesar de su popularidad, desde 2024 y durante 2025 varios modelos de freidoras de aire han sido objeto de advertencias y retiradas del mercado debido a graves problemas de seguridad. Si bien esto no afecta a todos los modelos, hay algunos más propensos que otros y ser cuidadoso nunca está de más. Los usuarios han reportado incidentes de sobrecalentamiento que han provocado quemaduras e incluso pequeños incendios en sus cocinas. En marzo de 2024, más de 280.000 unidades de la marca Insignia fueron retiradas debido a un problema de sobrecalentamiento de los cables internos. Este fallo no solo afectaba el rendimiento del aparato, sino que representaba un riesgo importante para la seguridad. Asimismo, en enero de 2024, la marca Magic Chef tuvo que retirar más de 11.750 unidades por motivos similares de sobrecalentamiento y componentes defectuosos. Los fallos en el diseño y la fabricación son las principales causas de estos incidentes, pero también se han identificado problemas relacionados con el mal uso de las freidoras. Algunos errores comunes incluyen: Sobrecargar la canasta: colocar demasiada comida en el aparato puede impedir la circulación del aire caliente, lo que aumenta el riesgo de sobrecalentamiento.No limpiar correctamente: según el estudio de la Universidad de Birmingham de enero de 2026, las freidoras de aire usadas más de 70 veces sin limpieza adecuada emiten un 23% más de compuestos orgánicos volátiles. La acumulación de migas o grasa en el fondo puede inflamarse si no se elimina adecuadamente.Uso de piezas defectuosas: en algunos modelos, componentes como el vidrio o la puerta pueden romperse o sobrecalentarse durante el funcionamiento, generando riesgos adicionales. Cómo usar la freidora de aire de forma segura Leer el manual del fabricante: cada freidora de aire tiene sus propias especificaciones de uso. Seguir las instrucciones al pie de la letra puede evitar accidentes.No sobrecargar el aparato: asegúrese de que la canasta tenga suficiente espacio para que el aire circule adecuadamente.Limpieza regular: Mantener el dispositivo libre de residuos es clave para evitar problemas de sobrecalentamiento.Revisar las alertas de seguridad: esté atento a las retiradas de productos y advertencias emitidas por los fabricantes. ¿Vale la pena comprar una freidora de aire en 2026? A pesar de estos riesgos, las freidoras de aire siguen siendo una excelente opción para quienes desean reducir el consumo de grasa en sus comidas. En el Reino Unido, el 61% de los hogares ya posee una según una encuesta de enero de 2025, con un incremento del 10% interanual. La clave está en elegir modelos de calidad, revisar las valoraciones de los usuarios y mantener un uso adecuado con limpieza regular para evitar problemas. La retirada de ciertos modelos subraya la importancia de estar bien informados antes de realizar una compra.