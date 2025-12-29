El hallazgo arqueológico que transformó la historia de China para siempre: desenterraron más de 4000 tesoros escondidos de valor incalculable. Fuente: Shutterstock.

Un grupo de arqueólogos chinos descubrió las ruinas de ocho ciudades ocultas. Los núcleos urbanos datan de hace más de dos milenios y se encontraron en una zona situada a unos 100 kilómetros de Pekín.

Los descubrimientos más antiguos incluyen dos espacios urbanos de la época de los Estados Combatientes (475-221 a.C.), según detalló la agencia oficial Xinhua sobre el hallazgo que comenzó en 2017.

Dichas ruinas, llamadas Nanyang, y sus alrededores abarcan casi 18 kilómetros cuadrados, con reliquias con una antigüedad máxima de 3000 años, desde el Neolítico hasta las dinastías Song (960-1279) y Jin (1115-1234).

En el área de Xiong’an (norte), una zona de desarrollo urbanístico diseñada para descongestionar Pekín y uno de los proyectos estrella del presidente chino, Xi Jinping, se descubrieron dos antiguas ciudades, llamadas Anzhou y Xiongzhou.

Descubrimiento arqueológico: encuentran en China una ciudad oculta llena de tesoros con más de 2000 años de antigüedad. Imagen: archivo.

De Xiongzhou todavía se conservan algunas secciones de sus murallas, mientras que hasta tres kilómetros de fortificaciones de la antigua Anzhou han logrado mantenerse en pie, algunas de hasta dos metros de altura.

Los detalles del descubrimiento arqueológico

Tras el comienzo del desarrollo de Xiong’an, en 2017, un equipo de arqueólogos comenzó a trabajar para realizar una investigación exhaustiva de los vestigios culturales en un área de 1770 kilómetros cuadrados.

Hasta 2024, han excavado más de 20.000 metros cuadrados y han desenterrado más de 4000 piezas de reliquias culturales, incluyendo bronces, artículos de jade, piedra, porcelana y, principalmente, cerámicas.

“Esta zona no era una hoja en blanco cuando comenzó su plan de desarrollo urbanístico”, indicó Lei Jianhong, líder del grupo de arqueólogos del Instituto Provincial de Reliquias Culturales y Arqueología de la provincia de Hebei (norte), que agregó que se trata de un área “con una larga historia y cultura”.

Fuente: EFE