En un hallazgo que ya se considera uno de los más relevantes del año en el campo de la arqueología egipcia, una misión arqueológica descubrió una estatua colosal atribuida a Ramsés II, el mítico faraón del Reino Nuevo. La escultura, que data de hace aproximadamente 3000 años, fue localizada en el yacimiento de Tell el-Faroun (también conocido como Tell el-Faraon), en la zona oriental del delta del Nilo, específicamente en la gobernación de Sharqia, distrito de Husseiniya. La estatua, de dimensiones monumentales, pesa entre cinco y seis toneladas y conserva una altura de aproximadamente 2,20 metros. Aunque se encontró sin la parte inferior —incluidas las piernas y la base—, su estado de conservación permite apreciar claramente las características formales y regias que llevan a los expertos a atribuirla con alta probabilidad al gran Ramsés II, uno de los faraones más representados y poderosos del antiguo Egipto. La escultura presenta elementos estilísticos típicos del arte egipcio del Reino Nuevo. Los especialistas destacan sus rasgos iconográficos que evocan la majestuosidad real característica de Ramsés II. Además, todo indica que esta pieza podría haber formado parte de una tríada escultórica, un tipo de composición muy común en la producción artística egipcia y ya documentada en otros yacimientos de la misma gobernación de Sharqia. Tras su descubrimiento en el complejo del templo del yacimiento, la estatua fue trasladada al depósito del museo en la zona de San al-Hagar, donde será sometida a un proceso de restauración siguiendo protocolos científicos estándar. Este trabajo permitirá estabilizar el artefacto y realizar estudios más profundos sobre su origen y significado. Uno de los aspectos más fascinantes del descubrimiento es su contexto de reutilización. Según los análisis preliminares, la estatua habría sido colocada originalmente en la famosa ciudad de Pi-Ramsés, la capital construida por Ramsés II, y posteriormente trasladada a Tell el-Faroun, identificada en la Antigüedad como Imet o Imt. Este traslado se realizó ya en época faraónica con el propósito de reutilizarla dentro de un complejo religioso local. Esta práctica de transferencia y reutilización de estatuas reales era habitual en el antiguo Egipto y responde tanto a necesidades simbólicas como a dinámicas de continuidad cultual. El hallazgo aporta, por tanto, nueva evidencia sobre las relaciones entre los grandes centros políticos y los santuarios regionales durante el Reino Nuevo. Hisham el-Leithy, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, ha señalado que “el hallazgo representa una prueba importante para el estudio de la dinámica religiosa y de poder en el Delta Oriental”. Por su parte, Mohamed Abdel Badie, jefe del sector de antigüedades egipcias del mismo organismo, ha confirmado los indicios que apuntan al origen en Pi-Ramsés y al traslado posterior.