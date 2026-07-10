Un estudio vincula la extinción de los ‘Hobbits’ con la sed que los empujó a competir con humanos modernos.

Investigadores quedaron sorprendidos al descubrir evidencias que relacionan la extinción de Homo floresiensis con sequías prolongadas, erupciones volcánicas y la llegada de Homo sapiens a la isla de Flores. Estos homínidos son comúnmente designados como “Hobbits”, debido a su similitud con los emblemáticos personajes creados por el autor J.R.R. Tolkien.

El estudio, publicado en Communications Earth & Environment, sostiene que una serie de cambios ambientales obligaron a los pequeños homínidos a competir por recursos, lo que ocasionó su desaparición hace cerca de 50.000 años. Este trabajo integra análisis de estalagmitas, datación de restos fósiles y estudios sobre la fauna local a fin de recrear un contexto de estrés hídrico y presión humana.

Los autores reconstruyeron un retroceso significativo de las precipitaciones desde hace aproximadamente 61.000 años, lo que disminuyó ríos y áreas de pastoreo cruciales para la megafauna local. Este contexto climático, sumado a una erupción volcánica que cubrió una porción del territorio, habría forzado a los hobbits a desplazarse hacia las zonas costeras, incrementando la interacción con humanos modernos.

Hallazgos climáticos y arqueológicos

El análisis también indica que la disminución de las poblaciones de Stegodon, un elefante pigmeo que constituía un recurso alimenticio habitual, ocurrió antes del colapso definitivo. Esta observación fortalece la hipótesis de escasez de recursos. Ante esta situación, los hobbits seguían a sus presas hacia la costa, donde la competencia con Homo sapiens se tornaría ineludible.

De acuerdo a los resultados, las precipitaciones experimentaron una disminución drástica, transicionando de niveles considerablemente altos a cifras notablemente inferiores, circunstancia que se mantuvo hasta la desaparición de la especie.

El hallazgo del siglo | Corroboran que la especie humana exterminó a los “Hobbits” y alteró la historia de la Tierra. Wikimedia Commons

Expertos explican el final de los hobbits

Nick Scroxton, coautor del estudio en University College Dublin, destacó que “la nueva evidencia sugiere un periodo de sequía extrema que pudo haber contribuido a la desaparición de los hobbits”. Esta situación propició un mayor contacto con seres humanos modernos que ya se expandían en la región.

El paleontólogo Julien Louys advirtió que en islas pequeñas “cuando las cosas se secan, un animal no puede simplemente salir del territorio y los refugios disponibles desaparecen o se saturan rápidamente”. Dicha limitación espacial intensificó la competencia por recursos finitos.