La búsqueda de vida en Marte es uno de los propósitos principales de la NASA desde hace décadas, dado que el planeta es muy similar a la Tierra. Sin embargo, ahora se supo que una investigación habría dado con organismos que mataron accidentalmente. Todo empezó a partir de la misión Viking de 1976, en la que se logró el primer aterrizaje en el planeta rojo para detectar signos de vida. A pesar de que descartaron esta posibilidad, una reinterpretación científica sugiere que accidentalmente la destruyeron durante las pruebas. Las sondas Viking 1 y Viking 2 aterrizaron en julio y septiembre de 1976, capturando las primeras imágenes del suelo marciano y ejecutando pruebas biológicas clave. El experimento más controvertido fue el Labeled Release (LR): se añadió agua con nutrientes orgánicos marcados con carbono radiactivo (¹⁴C) al suelo marciano. Si existía vida, los microorganismos metabolizarían los nutrientes y liberarían ¹⁴CO₂ detectable. Los resultados fueron sorprendentes: en primer lugar, se observó una liberación sustancial de ¹⁴CO₂ etiquetado, junto con oxígeno (O₂) y otros gases. El primer test en el sitio de Chryse (Viking 1) mostró síntesis orgánica con un 99.7% de certeza respecto al control. Sin embargo, inyecciones adicionales de nutrientes no produjeron más gas radiactivo. En esa época, la NASA concluyó que no había vida ni compuestos orgánicos. El director del proyecto, Gerald Soffen, declaró tristemente: “Sin compuestos orgánicos, no hay vida”. Los resultados positivos se atribuyeron a reacciones químicas inorgánicas, posiblemente por percloratos en el suelo. Dirk Schulze-Makuch, astrobiólogo de la Technische Universität Berlin, junto a coautores, propone en publicaciones recientes (incluyendo en Astrobiology y comentarios en Nature Astronomy) una reinterpretación radical. Según ellos, los resultados del experimento LR cumplen un estándar de “preponderancia de evidencia” para indicar vida microbiana en Marte. El suelo marciano es extremadamente árido, más seco que el Desierto de Atacama en la Tierra. Por este motivo, los microbios hipotéticos marcianos (análogos a extremófilos terrestres) podrían obtener humedad de la atmósfera mediante sales y vivir en estado semi-dormante, almacenando oxígeno. Al añadir agua líquida en exceso durante el experimento LR, se habría producido un efecto similar a inundar microbios del Atacama: los habría matado por exceso de humedad. Esto explicaría por qué la liberación inicial de gases fue fuerte (metabolismo activo), pero cesó por completo después: la vida detectada fue destruida accidentalmente. Por su parte, Rovers posteriores han encontrado numerosas especies orgánicas en Marte, apoyando que Viking sí detectó orgánicos.