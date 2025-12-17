Rusia se ofrece a reemplazar a Reino Unido en el pacto tecnológico con EE.UU. tras la decisión de Washington de frenar el acuerdo bilateral firmado en septiembre. La propuesta rusa surge en un contexto de tensión comercial y regulatoria entre Estados Unidos y Londres . El ofrecimiento fue expresado por uno de los principales emisarios económicos del Kremlin.

La noticia introduce un nuevo frente geopolítico en la cooperación tecnológica internacional. El pacto tecnológico bloqueado preveía inversiones millonarias y un impacto directo en la industria europea. La decisión estadounidense reconfigura alianzas estratégicas en un sector clave.

El eje del conflicto gira en torno a negociaciones comerciales estancadas. Regulación digital y estándares alimentarios aparecen como los principales puntos de fricción entre Washington y Londres.

El Reino Unido y Estados Unidos anunciaron "un histórico acuerdo tecnológico" coincidiendo con la llegada del presidente estadounidense, Donald Trump, para una visita de Estado de dos días invitado por el rey Carlos III. Imagen: archivo. Fuente: EPA/UK MOD SSgt Donald C TODD/UK MOD HANDOUT

El ofrecimiento ruso tras el bloqueo del pacto tecnológico

El emisario económico del Kremlin, Kiril Dmítriev, afirmó: “Es posible que, a fin de cuentas, Rusia sustituya a Reino Unido en el importante pacto tecnológico con EE.UU.”. El mensaje fue publicado en su cuenta de la red social X. Allí replicó el titular del Financial Times: “Estados Unidos suspende acuerdo tecnológico con Reino Unido”.

Rusia se ofrece a reemplazar a Reino Unido con un mensaje directo hacia Occidente. Dmítriev es director del Fondo de Inversiones Directas de Rusia. También es considerado uno de los autores del plan de paz para Ucrania presentado por Donald Trump.

El funcionario ruso apuntó contra Londres por su postura internacional. Aconsejó a Reino Unido “aprender a solucionar problemas reales, y no imaginarios”. La frase alude a las presuntas amenazas rusas denunciadas por el gobierno británico.

Por qué EE.UU. frenó el acuerdo con Reino Unido

Según informó Financial Times, Washington decidió frenar el pacto tecnológico con Londres por su descontento con las negociaciones comerciales. El conflicto se concentra en la regulación digital y los estándares alimentarios. Ambos temas trabaron el avance del acuerdo bilateral.

El pacto tecnológico había sido firmado en septiembre por Donald Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer. El acuerdo contemplaba un fuerte desembarco de capital estadounidense en la economía británica. La suspensión dejó en pausa un proyecto estratégico para Europa.

La decisión de EE.UU. genera incertidumbre en el sector tecnológico. También abre la puerta a nuevas propuestas de cooperación internacional. En ese escenario, Rusia se ofrece a reemplazar a Reino Unido como socio alternativo.

Un acuerdo tecnológico de 31.000 millones de libras

El pacto bloqueado preveía inversiones por 31.000 millones de libras. La cifra equivale a unos 42.000 millones de dólares. Las inversiones iban a ser realizadas por Microsoft, Nvidia, Google y OpenAI.

El acuerdo buscaba impulsar la creación de un importante centro de producción electrónica en Europa. El proyecto apuntaba a fortalecer la autonomía tecnológica occidental . Su suspensión altera el equilibrio previsto en la industria.

Rusia se ofrece a reemplazar a Reino Unido en un contexto de competencia global por la innovación. El desenlace del conflicto marcará el rumbo de futuras alianzas tecnológicas entre potencias.