Decathlon ofrece telescopios en descuento: la promoción permite observar el universo y el cielo nocturno por menos de 90 euros. (Fuente: Freepik).

Decathlon ha lanzado una oferta imperdible en España para los amantes de la astronomía: el telescopio refractor BRESSER JUNIOR 70/400 con mochila se consigue con descuento y permite observar el universo y el cielo nocturno por menos de 90 euros. Se trata de una opción ideal para quienes quieren iniciarse en la observación astronómica sin realizar una gran inversión.

Con esta promoción, la cadena deportiva acerca la exploración del espacio a niños, jóvenes y principiantes, combinando facilidad de uso, portabilidad y buen rendimiento óptico. Gracias a su diseño compacto y a los accesorios incluidos, el modelo permite observar la Luna, planetas y estrellas, además de utilizarse también para observaciones terrestres durante el día.

Un telescopio pensado para empezar a observar el cielo

El BRESSER JUNIOR 70/400 es un telescopio refractor ligero y sencillo de montar, diseñado para usuarios a partir de los 8 años. Cuenta con una apertura de 70 mm y una distancia focal de 400 mm, lo que permite visualizar numerosos objetos celestes con buena nitidez.

Incluye tres oculares que ofrecen distintos niveles de aumento y una lente inversa de 1,5x, que amplía las posibilidades de observación tanto nocturna como diurna. Además, el espejo cenital facilita una visualización cómoda incluso cuando el telescopio apunta verticalmente al cielo. Para quienes quieran capturar imágenes, incorpora un soporte para smartphone, ideal para dar los primeros pasos en la fotografía astronómica.

Decathlon ofrece el telescopio refractor BRESSER JUNIOR 70/400 en descuento. (Fuente: National Geographic).

Características principales del BRESSER JUNIOR 70/400

Características ópticas

Apertura: 70 mm

Distancia focal: 400 mm

Aumentos: de 20x a 100x

Lente inversa de 1,5x para observaciones terrestres

Espejo zenital (diagonal de estrella) para mayor comodidad de observación

Buscador 5x24

Montura y estructura

Montura azimutal, sencilla e intuitiva

Trípode de aluminio regulable: de 55 a 125 cm

Soporte para smartphone integrado

Dimensiones y peso

Dimensiones del telescopio: 77 × 15 × 15 cm

Dimensiones de la mochila BRESSER JUNIOR: 45 × 30 × 11 cm

Peso total del conjunto: 1,75 kg

Accesorios incluidos

Mochila de transporte

3 oculares: H20, H12 y H6

Objetivo inverso de 1,5x

Trípode de aluminio

Soporte para smartphone

Manual de instrucciones

¿Cómo comprarlo en Decathlon?

El telescopio BRESSER JUNIOR 70/400 está disponible en Decathlon por 89,90 euros, frente a su precio original de 109,90 euros. La compra puede realizarse online, con entrega a domicilio en un plazo aproximado de 8 días laborables, o con recogida en tienda seleccionada, donde el envío puede tardar hasta 7 días laborables, según disponibilidad.

De ese modo, se trata de una oportunidad accesible para adentrarse en la astronomía y empezar a descubrir el cielo nocturno con un equipo completo y fácil de usar.