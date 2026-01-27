Llega la Luna llena de febrero 2026: cuándo y desde dónde se verá el fenómeno astronómico en el país. (Foto: Archivo).

La segunda Luna llena de 2026 iluminará el cielo a comienzos de febrero con un evento astronómico esperado por aficionados y curiosos. Conocida tradicionalmente como la Luna de Nieve, esta fase lunar podrá observarse desde distintos puntos del país, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Además de su brillo característico, la Luna llena de febrero de 2026 tendrá un atractivo especial desde el punto de vista astronómico: el satélite natural de la Tierra se ubicará en la constelación de Cáncer, cerca del famoso cúmulo estelar de la Colmena (M44), una región de gran interés para la observación nocturna.

El nombre Luna de Nieve proviene de las tradiciones ancestrales de los pueblos nativos de Norteamérica y Europa, que asociaban cada Luna llena con los fenómenos naturales predominantes de la época.

Febrero solía ser el mes con las nevadas más intensas del invierno, lo que dificultaba la caza y el desplazamiento, motivo por el cual esta Luna también fue conocida como Luna del Hambre en algunas culturas. Con el paso del tiempo, esta denominación se popularizó y hoy se utiliza a nivel internacional para identificar la Luna llena de febrero.

Los pueblos nativos asociaban cada Luna llena con los fenómenos naturales predominantes de la época. (Fuente: archivo).

¿Cuándo podrá verse la Luna llena de febrero de 2026 en España?

La Luna alcanzará su fase llena el 1 de febrero de 2026 a las 22:09 GMT, lo que en España corresponde a las 23:09 horas en la península y Baleares, y a las 22:09 horas en Canarias. Aunque ese es el momento exacto del plenilunio, la Luna se verá completamente iluminada durante las noches del 31 de enero al 2 de febrero, por lo que no será imprescindible observarla a una hora puntual.

Asimismo, durante la noche del 1 de febrero, la Luna se desplazará visualmente entre estrellas destacadas cercanas a la eclíptica, como Pólux, en Géminis, y Régulo, en Leo. Además, pasará cerca del cúmulo de la Colmena (M44), aunque su intenso resplandor puede dificultar la observación de este grupo estelar a simple vista.

¿Cómo se verá la Luna llena en España?

La Luna llena de febrero de 2026 será visible como un disco brillante y completamente iluminado, destacándose en el cielo invernal. Astronómicamente, estará situada en la constelación de Cáncer, algo poco habitual, ya que en la mayoría de los años esta Luna llena aparece en Leo.

Este plenilunio no será una superluna, por lo que su tamaño aparente será el habitua l, pero sí ofrecerá una imagen clara y luminosa si el cielo está despejado.

La Luna alcanzará su fase llena el 1 de febrero de 2026. (Fuente: Archivo).

¿Desde dónde se podrá ver la Luna llena de febrero en España?

La Luna llena de Nieve será visible desde toda España, incluyendo la península, Baleares y Canarias. Para disfrutarla en mejores condiciones, los expertos recomiendan buscar lugares con poca contaminación lumínica, como zonas rurales o áreas elevadas, y contar con un horizonte despejado hacia el este al momento de la salida lunar.

No será necesario ningún equipamiento especial para observarla, ya que podrá verse a simple vista, aunque unos binoculares o un telescopio permitirán apreciar mejor los detalles de la superficie lunar y su entorno estelar.

Lugares recomendados para observar la Luna llena

Desde National Geographic han recomendado observar este fenómeno desde las siguientes zonas alejadas de la contaminación lumínica y espacios naturales certificados como Reservas Starlight, reconocidos por la pureza de sus cielos y su labor de divulgación astronómica.