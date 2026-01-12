Atención viajeros: este nuevo accesorio de Decathlon es ideal para aprovechar el espacio en la valija . (Fuente: Freepik).

Decathlon ha sumado a su catálogo de España un accesorio pensado para quienes buscan orden y practicidad a la hora de viajar. Se trata de los organizadores de maleta Forclaz, un kit diseñado para optimizar el espacio dentro de la valija o mochila.

Este lote de tres fundas se presenta como una solución funcional para separar ropa y objetos personales durante los viajes. Con un formato compacto y ligero, permite organizar el equipaje de forma sencilla sin sumar peso innecesario.

¿Cómo es el organizador de maleta de Decathlon?

El producto es un kit de organizadores de maleta Forclaz compuesto por tres fundas: una grande y dos pequeñas. Está pensado para compartimentar el equipaje y facilitar el acceso a cada objeto durante el viaje.

Cada funda cuenta con un compartimento central con cierre de cremallera y una abertura amplia que permite identificar el contenido con facilidad gracias a su parte superior de malla.

Estos nuevos organizadores de Decathlon son ideales para la valija. Decathlon

Características del organizador de maleta

Peso total del kit: 200 gramos

Fundas pequeñas: 60 g cada una

Funda grande: 80 g

Dimensiones fundas pequeñas: 30 x 20 x 9 cm

Dimensiones funda grande: 39 x 31 x 10 cm

Volumen total: 23 litros

Plegado compacto

Tapa blanda

No impermeable

Estos nuevos organizadores de Decathlon se consiguen por menos de 10 euros. Decathlon

¿Cómo comprar los organizadores de Decathlon?

El kit de organizadores de maleta Forclaz se consigue en España por 9,99 euros. Está disponible con entrega a domicilio, con un plazo de recepción de tan solo un día laborable, o mediante recogida en tienda Decathlon cercana, también con disponibilidad en un día laborable.

Los organizadores de maleta de Decathlon cuentan con una valoración media de 4,9 sobre 5, basada en la experiencia de los usuarios que ya los utilizaron en sus viajes.

Entre los comentarios más destacados, señalan que permiten almacenar las pertenencias de forma eficiente, logrando que todo encaje perfectamente dentro de la valija. “Te permite almacenar las cosas de forma que cabe todo perfectamente. 100% recomendado”, resume una de las opiniones.