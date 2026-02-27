Este viernes se sortean los octavos de final de la Champions League, instancia que reparte importantes premios económicos a los equipos que avanzan en la competición. De esta manera, la clasificación representa un botín significativo para los clubes participantes en la temporada 2025/2026. Según la distribución establecida por la UEFA, cada uno de los 16 equipos que logran el pase a octavos de final recibe 11 millones de euros como premio fijo por esta clasificación. Este monto se aplica de manera igualitaria a todos los clasificados, independientemente de cómo hayan llegado a esta instancia. Los 8 equipos que finalizaron entre las primeras posiciones de la fase de liga (los llamados Top-8) acceden directamente a octavos y suman estos 11 millones de euros, más un bonus adicional de 2 millones de euros por haber quedado entre los ocho mejores de la liguilla. Los clubes confirmados en este grupo incluyen a Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Portugal y Manchester City. Estos equipos reciben un incentivo extra por su excelente rendimiento en la fase inicial. Por otro lado, los 8 equipos restantes que clasificaron a octavos tuvieron que disputar la eliminatoria de playoffs (o repechaje). Aunque no reciben premio por los resultados de esos partidos (ni por victorias ni empates en playoffs), sí obtienen un extra de 1 millón de euros por haber participado en esa ronda previa. A esto se suman los 11 millones por el pase a octavos, lo que les asegura un ingreso adicional por superar esa barrera. Este sistema compensa la ausencia de premios por resultados en los playoffs y las eliminatorias posteriores, a diferencia de la fase de liga, donde cada victoria valió 2,1 millones de euros y cada empate 700.000 euros. Avanzar a octavos no solo inyecta liquidez inmediata, sino que abre la puerta a premios aún mayores: 12,5 millones de euros por llegar a cuartos de final, 15 millones por semifinales y 18,5 millones por disputar la final (por cada uno de los dos equipos). En resumen, clasificar a octavos de final en la Champions League 2025/2026 supone un mínimo de 11 millones de euros por equipo, con bonos extras de hasta 2 millones para los mejores de la fase de liga o 1 millón para quienes superaron los playoffs.